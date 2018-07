Diabetikom môže pomôcť nová telefonická poradňa Dialinka

Na snímke tvár programu na pomoc diabetikom herec Marián Labuda ml. počas tlačovej konferencie k spusteniu novej telefonickej poradne Dialinka poistencom v zdravotnej poisťovni Dôvera 24. júla 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 24. júla (TASR) - Dialinka je nová telefonická poradňa, ktorá slúži diabetikom poisteným v zdravotnej poisťovni Dôvera. Skúsení edukátori volajúcim odpovedia na ich otázky týkajúce sa cukrovky 1. i 2. typu, ale i tehotenskej cukrovky a prediabetu.uviedol na utorkovej prezentácii nového telefonického poradenstva herec Marián Labuda, ktorý je tvárou programu DôveraPomáha diabetikom do každého regiónu fungujúcom tretí rok v Nitrianskom, Košickom, Prešovskom kraji a od mája tohto roku aj v Trnavskom kraji.upozorňuje herec s tým, že pomocou dôslednej edukácie sa s ochorením dá bojovať a dosiahnuť uspokojivé výsledky.podčiarkol Labuda, ktorého otec bojoval s cukrovkou asi 25 rokov.zdôvodnil spustenie Dialinky Roman Mužik, manažér odboru stratégií zdravotnej poisťovne Dôvera. Podľa neho ide o výborný doplnok k medicínskym radám:V súvislosti s cukrovkou hľadajú ľudia väčšinou informácie na internete. V prípade, že natrafia na skreslené a nepravdivé tvrdenia, môže to ich zdravotný stav zhoršiť. Zavolaním na linku, ktorá od začiatku roka poskytuje nemedicínske poradenstvo, má diabetik istotu, že mu poradia správne.hovorí Eva Košútová, jedna z edukátoriek, ktoré na linke radia poistencom.Zavolať môžu aj rodinní blízki diabetika. Podmienkou však je, že diabetik, ktorý potrebuje radu, má 18 rokov a viac. Poradenstvo je dostupné na telefónnom čísle 0850 850 888 v pracovných dňoch od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.30 h.povedal pre TASR diabetológ Jozef Lacka.