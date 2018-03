Cvičný let stíhacích lietadiel MiG-29 môže spôsobiť supersonický tresk

Zvukový efekt, ktorý spôsobujú stíhačky, možno počuť v oblastiach letových koridorov vojenských letísk, a to najmä na strednom a západnom Slovensku.

Bratislava 21. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) upozornilo verejnosť, že v rámci plánovaných letov budú v stredu približne o 12.10 h prelietavať na trase Sliač – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – Sliač nadzvukové stíhacie lietadlá MiG–29 Vzdušných síl Ozbrojených síl SR.



"Je možné, že v danej oblasti sa vyskytne rázová vlna - silný zvuk podobný výbuchu, ktorý bude spôsobený prekonaním rýchlosti zvuku stíhacím lietadlom," uviedla hovorkyňa rezortu Danka Capáková.



Zvukový efekt, ktorý spôsobujú stíhačky, možno počuť v oblastiach letových koridorov vojenských letísk, a to najmä na strednom a západnom Slovensku. Všeobecne ho môžu vyvolať iba letecké prostriedky, ktoré dosahujú rýchlosť zvuku, čo je približne 330 metrov za sekundu. Na Slovensku sú to nadzvukové stíhacie lietadlá MiG-29.



Ministerstvo obrany sa ospravedlnilo všetkým dotknutým občanom za nepríjemnosti spôsobené cvičnými letmi. "Žiaľ, podobné situácie nemôžeme vylúčiť ani do budúcnosti. Cvičia sa pri nich aj situácie, ktoré vojenskí piloti musia riešiť v prípade narušenia slovenského vzdušného priestoru. Takýto nácvik je z pochopiteľných dôvodov v záujme bezpečnosti všetkých občanov Slovenska," doplnila Capáková.