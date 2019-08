Cyklisti, dobové autá i suvenírová eurobankovka pozývajú na oslavy SNP

Oslavy 75. výročia SNP v Banskej Bystrici organizujú Úrad vlády SR a ministerstvá obrany a kultúry v spolupráci s Múzeom SNP.

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) – Cyklistická eskadróna, ktorá vyrazí zo Zvolena do Banskej Bystrice 28. augusta, bude dôstojnou pozvánkou na celoštátne oslavy 75. výročia SNP, ktoré sa o deň nato uskutočnia v areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Konštatoval to generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev s tým, že vlaňajší nultý ročník mal úspech.



"Účastníci sa v dobových uniformách sformujú o 12.00 h na Námestí SNP vo Zvolene a v sprievode historických vozidiel sa vydajú na cestu cez okolité obce. Bude to symbolická pozvánka na tohtoročné oslavy SNP. Jazdu symbolicky ukončia pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici," dodal Mičev.



Ako upozornil, v ten istý deň presne napoludnie Múzeum SNP v blízkej Čižmárskej bašte spustí predaj tretej limitovanej série suvenírovej nulovej eurobankovky, ktorej hlavným motívom je dopravné a bombardovacie lietadlo typu Li-2, ktoré vidí každý návštevník pri vstupe do ich areálu.



"Do predaja bude uvedených 10.000 kusov suvenírových eurobankoviek. Jeden záujemca si môže zakúpiť maximálne tri kusy," poznamenal Mičev.



V predvečer osláv SNP sa o 17.00 h v pietnej sieni Pamätníka SNP uskutoční aj akt uloženia pozostatkov neznámeho povstaleckého vojaka.



Na rozdiel od minulých rokov sa slávnostný koncert banskobystrickej Štátnej opery (ŠO) neuskutoční pod holým nebom v areáli Pamätníka SNP, ale priamo v objekte ŠO 28. augusta o 18.00 h a bude len na pozvánky z dôvodu kapacitných možností sály. Múzeum SNP tam odovzdá cenu osobnostiam, ktoré aktívne podporujú jeho aktivity.



