Brtva a Pachinger do väzenia nenastúpili a už nie sú ani v pátraní

Bratislava 27. apríla (TASR) - Dávid Brtva, ktorý bol 28. marca právoplatne odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na deväťročný trest odňatia slobody, zatiaľ do väzenia nenastúpil a už nie je ani v policajnom pátraní. Nenastúpil rovnako do väzenia na sedemročný trest odňatia slobody odsúdený a spoluobžalovaný Patrik Pachinger, a to zatiaľ z neznámych dôvodov. TASR o tom informovali v piatok justičné zdroje.



"Najvyšší súd v piatok (27.4.) zrušil príkaz na dodanie do výkonu trestu, ktorý sám vydal 28. marca tohto roku," vyplýva to z dnešného rozhodnutia NS, o ktorom v piatok informoval portál tvkrimi.sk. Dôvodom má byť podľa informácií tohto portálu Brtvova žiadosť o odklad výkonu trestu, ktorým sa bude zaoberať Špecializovaný trestný súd (ŠTS).



Na Brtvu nedávno vydalo po rozhodnutí NS pátranie Okresné riaditeľstvo (OR) Policajného zboru (PZ) Bratislava III a na Pachingera zase OR PZ Bratislava I.



NS 28. marca potvrdil verdikt prvostupňového súdu z roku 2015. Veľkopodnikateľa a hlavného obžalovaného Jozefa M. vylúčil NS na samostatné konanie, keďže je vážne chorý a polícia ho napokon na proces neeskortovala.



Termín odvolacieho konania s Jozefom M. ešte vytýčený nie je, závisí od jeho zdravotného stavu. V tomto konaní bude rozhodovať rovnaký senát ako 28. marca, ale pod inou spisovou značkou. Znamená to, že spis nebude musieť študovať iný senát, čo by mohlo trvať mesiace.