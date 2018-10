Iba tretina detských ihrísk prejde kontrolou odborníkov

Inšpektori na detských ihriskách nachádzajú rôzne nedostatky.

Bratislava 8. októbra (TASR) - Iba 30 percent detských ihrísk prejde kontrolou odborníkov. Pritom by sa mali kontrolovať každého štvrťroka, veľkou kontrolou by mali prejsť aspoň raz ročne. Majiteľov ihrísk, ktorí takéto kontroly vykonávajú, je aj z radov samospráv či školských zariadení zatiaľ málo. Podľa inšpektorky TÜV SÜD Slovakia Daniely Hudecovej sú to "lastovičky", ktoré by mali byť príkladom aj pre ostatných.



Medzi takéto mestá patrí napríklad Nitra, Prievidza, Piešťany, niektoré časti Bratislavy (Petržalka, Dúbravka), Zlaté Moravce, Kremnica, Levice, Trstená a okolité obce či Národná diaľničná spoločnosť. "Kontrola je najdôležitejšia, lebo zvyčajne ju robí osoba, ktorá ovláda požiadavky na bezpečnostno-technické riešenia," vysvetlila inšpektorka.



Nariadenie vlády určuje povinnosti výrobcov nových zariadení na detských ihriskách, účinné je do apríla 2019. Ak vláda dovtedy neprijme iné opatrenie, nastane situácia spred roka 2011.



"Nové ihriská nebudú prechádzať kontrolami, ani výrobcovia nebudú mať povinnosť dať si svoje výrobky certifikovať. Certifikácie sa budú vykonávať na báze dobrovoľnosti," skonštatovala Hudecová s tým, že situácii by pomohlo prijatie zákona o detských ihriskách.



Návrh zákona však zatiaľ nie je predložený do pripomienkového konania. Podľa Hudecovej by mal zákon, ak ho parlament prijme, riešiť nielen bezpečnosť na nových ihriskách, ale aj na starých, ktoré sú stále v prevádzke.



Inšpektori na detských ihriskách nachádzajú rôzne nedostatky. "Pri certifikácii zisťujeme, že zariadenia majú veľakrát konštrukčné nedostatky, napríklad nízke zábrany proti pádu, zábrany s vodorovnými alebo šikmými priečkami, ktoré môžu deti použiť ako stupienky na lezenie, nevyhovujúce uhly rámp, alebo strmých hracích a prístupových prvkov, nedostatočné zabezpečenie proti pádu, otvory, do ktorých môžu deti uviaznuť, alebo si zakliesniť prsty," vymenovala Hudecová.



Často sa však stáva, že aj správne navrhnuté šmýkačky či hojdačky môžu spôsobovať problém. Najčastejšie z dôvodu nesprávnej inštalácie, prípadne zlej povchovej úpravy zariadenia.



Hudecová tvrdí, že už pri inštalovaní by malo prejsť ihrisko kontrolou. "Ďalšie kontroly by sa mali vykonávať podľa pokynov výrobcu a v závislosti na frekvencii používania," vysvetlila. Tam, kde sa zariadenie používa denne, napríklad v materských školách, treba podľa nej vykonávať bežnú vizuálnu kontrolu denne. Stačí, ak ju robí zamestnanec materskej školy.