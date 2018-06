D. Jarjabek: Voliť šéfa RTVS voliteľmi je falošná demokracia

Nepozdáva sa mu tiež, že v zbore majú byť ľudia ako prezident Slovenského olympijského výboru, šéf ZMOS-u či prezident Slovenskej rektorskej konferencie.

Bratislava 21. júna (TASR) - Presunúť voľbu generálneho riaditeľa RTVS z parlamentu na zbor voliteľov, ako na jednorazovú inštitúciu bez zodpovednosti, ktorá po voľbe zanikne, je falošná demokracia. Povedal to predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD) počas rozpravy k novele zákona o RTVS, ktorá má zmeniť spôsob voľby šéfa RTVS. Právnu normu predložili exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) a opozičný poslanec Martin Poliačik (nezaradený).



"Zbor voliteľov má byť jednorazová inštitúcia bez zodpovednosti. Po vymenovaní riaditeľa zanikne a nikto o ňom už nebude počuť, o polroka si nikto nespomenie, kto v ňom bol. Je to orgán bez zodpovednosti, teda je to falošná demokracia. Falošnosť z toho bude pozerať, keď s riaditeľom RTVS začnú byť problémy," povedal Jarjabek.



Nepozdáva sa mu tiež, že v zbore majú byť ľudia ako prezident Slovenského olympijského výboru, šéf ZMOS-u či prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Predseda mediálneho výboru sa pýtal, do akej miery sú títo ľudia erudovaní vo sfére mediálneho prostredia.



Jarjabek zároveň neverí, že to Maďarič myslí s týmto návrhom vážne. "Navrhol by si to aj vtedy, keby bol zvolený Václav Mika za riaditeľa RTVS?" pýtal sa Maďariča.



Exminister odvetil, že táto otázka nie je na mieste. "Novela nespôsobí, že sa Mika stane riaditeľom a ani to, že Jaroslav Rezník ním už nebude. Zákon primárne posúva voľbu z priameho dosahu politikov. Je to pokus o východisko z doterajších skúseností," ozrejmil vo faktickej poznámke.