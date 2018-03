D. Meager: Dovolenku v Taliansku som si v roku 2014 zaplatila sama

Dana Maeger vyhlásila, že nikdy nežila v spoločnej domácnosti s Antoninom Vadalom, ktorého vo štvrtok zatkla polícia v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka s priateľkou.

Bratislava 2. marca (TASR) – Štátna tajomníčka ministerstva financií Dana Meager (nominantka SNS) absolvovala v roku 2014 dovolenku v Taliansku. Uviedla to v reakcii na informáciu podpredsedníčky SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Šlo však podľa nej o rodinnú dovolenku bez účasti kolegýň z práce, ktorú si zaplatila sama.



Nicholsonová vo štvrtok (1.3.) povedala, že má k dispozícii neoverenú informáciu, že v lete 2014 bola s rodinou Vadalovcov na dovolenke vtedajšia viceprezidentka finančnej správy (FS) Dana Meager, bývalá riaditeľka osobného úradu FS Soňa Karabelli a vedúca oddelenia boja proti podvodom FS Lucia Fecková. "Letnú dovolenku v Taliansku som v roku 2014 trávila s mojou rodinou a úhradu za ubytovanie viem preukázať výpisom z môjho osobného bankového účtu," reagovala Meager.



„Podsúvané špekulácie a domnienky o mojej spoločnej dovolenke v Kalábrii, ani za účasti mojich bývalých kolegýň z finančnej správy, absolútne a rezolútne vylučujem,“ napísala s tým, že v tejto oblasti Talianska sa "v živote nevyskytla". Nicholsonová na tlačovej konferencii uviedla, že úradníčky FS dovolenkovali v Kalábrii, neskôr sa však opravila, že to malo byť v inej časti Talianska.



Meager vyhlásila, že nikdy nežila v spoločnej domácnosti s Antoninom Vadalom, ktorého vo štvrtok zatkla polícia v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka s priateľkou. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie sa k situácii vyjadrila len obmedzene. „Chcem uviesť, že k osobe a činnosti osoby A. V. som už v roku 2014/2015 poskytovala polícii všetky mne dostupné informácie, a teda som konala v súlade s platnými právnymi predpismi,“ zdôraznila s tým, že tak konala bez tlaku médií a verejnosti.



„S vyjadrením úcty pani poslankyni Nicholsonovej, bola som to práve ja, ako jedna z prvých verejne činných osôb, ktorá políciu na osobu A. V. upozornila,“ doplnila Dana Meager.



„Pre túto chvíľu to nebudem komentovať, iba vám chcem povedať, že: Nechajte sa prekvapiť,“ uviedla v piatok Nicholsonová v reakcii na vyjadrenie Meager a ďalších bývalých funkcionárok FS. V súčasnosti na finančnej správe pracuje už len Lucia Fecková, ktorá potvrdila, že v lete 2014 dovolenkovala v Taliansku, cestu si však podľa jej slov organizovala a zabezpečovala sama. Odmietla, že by vedome prišla do styku s rodinou Vadalovcov.



Soňa Karabelli v piatok uviedla, že leto 2014 trávila v Bratislave, nakoľko bola operovaná po amócii sietnice ľavého oka, a zdravotný stav jej nedovoľoval vycestovať mimo hlavného mesta. Karabelli žiada Nicholsonovú, aby ju nespájala s predmetnou kauzou. Zvažuje, že voči političke podnikne právne kroky.