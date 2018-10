D. Saková dôveruje vyšetrovateľom v prípade únosu vietnamského občana

Ministerka pripomína, že vo veci únosu zbavila mlčanlivosti 44 ľudí a prístup slovenských orgánov pri vybavovaní dožiadaní z Nemecka ocenila aj nemecká strana.

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) víta kroky polície a prokuratúry, ktoré by mohli pomôcť k objasneniu prípadu únosu vietnamského občana z Nemecka. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Ministerka pripomína, že vo veci únosu zbavila mlčanlivosti 44 ľudí a prístup slovenských orgánov pri vybavovaní dožiadaní z Nemecka ocenila aj nemecká strana. "Tak, ako vždy dôverovala orgánom činným v trestnom konaní v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, dôveruje im aj pri vyšetrovaní únosu vietnamského občana z Nemecka," doplnil tlačový odbor rezortu vnútra.



Saková tak reagovala na vyhlásenia opozičnej SaS, hnutia OĽaNO a Sme rodina, ktoré žiadajú jej odstúpenie z postu ministerky. Neveria, že by sa podobný skutok mohol stať bez účasti nejakého vysokopostaveného človeka priamo v štruktúrach ministerstva vnútra.



V prípade únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha dal dozorujúci prokurátor po preskúmaní spisového materiálu vyšetrovateľovi pokyn, aby začal trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom. Pre TASR to potvrdil prokurátor Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave.



Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje. Koncom septembra o tejto veci rokovala aj ministerka vnútra Saková so svojím nemeckým kolegom Horstom Seehoferom v Berlíne.