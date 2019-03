D. Saková: Kritériá na post policajného prezidenta spĺňajú 4 kandidáti

O post šéfa inšpekcie sa zaujímalo päť kandidátov.

Bratislava 13. marca (TASR) - Kritériá na post policajného prezidenta spĺňajú štyria zo šiestich prihlásených uchádzačov, medzi nimi aj súčasný policajný prezident Milan Lučanský. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády. O post šéfa inšpekcie sa zaujímalo päť kandidátov, zákonom stanovené kritériá spĺňajú štyria.



"Nebudem zatiaľ špecifikovať svoje preferencie," povedala s tým, že chce dať všetkým kandidátom rovnakú možnosť presvedčiť výberovú komisiu.



Do výberového konania na funkciu prezidenta Policajného zboru (PZ) budú podľa slov riaditeľa tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Jaroslava Taldíka pozvaní Slavomír Vodnák, policajt z okresného riaditeľstva PZ v Žiari nad Hronom, Milan Lučanský, policajný pridelenec v Prahe Ivan Ševčík, riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Ivan Piliar.



Kritériá na pozíciu riaditeľa inšpekčnej služby splnili Igor Tomáš z Prezídia PZ, súčasný viceprezident PZ Martin Krčmárik, riaditeľ útvaru inšpekcie Úradu inšpekčnej služby Robert Zaplatílek a súčasný riaditeľ úradu inšpekcie Adrián Szabó.



Saková by chcela, aby sa nový policajný prezident a šéf inšpekcie vymenovali do leta tohto roka. Na otázky, či budú hľadať zhodu mien aj v koalícii, odpovedala, že poslancov môžu kandidáti presvedčiť na verejnom hearingu v parlamentom výbore pre obranu a bezpečnosť.



Výberové konanie na post policajného prezidenta a riaditeľa inšpekcie vyhlásil rezort vnútra 5. februára. Prihlásiť sa mohli do piatka (8. 3.). Voľba bude prebiehať s novými pravidlami. Novela zákona o Policajnom zbore podľa slov šéfky rezortu zavádza väčšiu transparentnosť do výberu.



Milan Lučanský je v súčasnosti 11. policajným prezidentom od vzniku samostatného Slovenska. Prvým bol v rokoch 1992 - 1994 plukovník František Krajča. V hodnosti generála malo Slovensko päť policajných prezidentov, a to Štefana Lastovku (1994 - 1995), Jána Piptu (1998 - 2001), Jána Packu (2006 - 2010), Tibora Gašpara (2012 - 2018) a napokon v súčasnosti Milana Lučanského. Ostatní zastávali post policajného prezidenta v hodnosti plukovníka.