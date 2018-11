D. Saková: Ladislava B. vyšetrujú v ďalších troch veciach

Ministerka vnútra potvrdila, že v kauze podozrivých prevodov v komplexe je začaté trestné stíhanie vo veci.

Bratislava 8. novembra (TASR) - V súvislosti s menom Ladislava B. je začaté trestné stíhanie v ďalších troch veciach. Potvrdila to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pre denník Pravda.



"Prebieha riadne vyšetrovanie, a to na základe skutkov, ktoré sme jednak odhalili operatívnou činnosťou finančnej polície, jednak na základe výsledkov, ktoré nám poskytla finančná správa a aj na základe medializovaných informácií niektorých poslancov," uviedla Saková.



Nepovedala, či by sa mal expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico odsťahovať z bytu, ktorý si od Ladislava B. prenajíma v komplexe Bonaparte. Je to podľa Sakovej o Ficovom osobnom rozhodnutí. Potvrdila, že v kauze podozrivých prevodov v komplexe je začaté trestné stíhanie vo veci. "Čakáme na jeden znalecký posudok, aby sme v tej veci vedeli pokračovať," povedala pre Pravdu Saková.



V súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zopakovala, že je záujem dozvedieť sa meno skutočného objednávateľa. Neuviedla, či vyšetrovanie smeruje k podnikateľovi Marianovi K.