D. Saková v pondelok vymenuje za šéfa polícia M. Lučanského

Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v pondelok (15. 4.) vymenuje do funkcie policajného prezidenta Milana Lučanského. Rozhodla sa tak po osobnom stretnutí s oboma kandidátmi, ktorých do výberu posunul parlamentný brannobezpečnostný výbor. Oznámila to v nedeľnej relácii V politike na TA3.



"Je to pevné rozhodnutie. Môžem povedať, že hlavný dôvod bol výsledok hlasovania, pretože za generála Lučanského hlasovalo sedem poslancov brannobezpečnostného výboru, to znamená že aj poslanec opozície. Naopak, nikto nebol proti jeho menovaniu do funkcie," povedala Saková. Podľa jej slov za zvolenie policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka hlasovalo o jedného poslanca menej a dvaja boli proti.



Doplnila, že výsledky jeho práce si veľmi váži. Na otázky, či uvažuje o jeho budúcnosti v Policajnom zbore, odpovedala tým, že ak bude mať záujem, vie si to predstaviť. V takom prípade bude podľa svojich slov o možnostiach uplatnenia jeho skúsenosti hovoriť aj s novým policajným prezidentom.



S oboma kandidátmi sa Saková stretla ešte v piatok (12. 4.). Skonštatovala, že s nimi prebrala ich pohľad na stratégiu a rozvoj Policajného zboru.