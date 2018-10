D. Saková: Nie som R. Fico, R. Kaliňák a ani dočasná ministerka

V prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice D. Saková podotkla, že je ešte potrebné prípad dotiahnuť do finálnej podoby a zistiť, kto je za vraždu skutočne zodpovedný.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) odmieta tvrdenia, že je na rezorte len predĺženou rukou bývalého šéfa ministerstva Roberta Kaliňáka (Smer-SD). V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike vyhlásila, že nie je Kaliňákom ani predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, a požiadala, aby bola hodnotená na základe výsledkov svojej práce. Odkázala tiež, že určite nie je dočasnou ministerkou.



Saková tvrdí, že si do ministerského kresla sadla v období, keď bolo "najhorúcejšie" a jej pozícia bola za posledného polroka skúšaná z každej strany. "Po šiestich mesiacoch môžeme rekapitulovať nejaké výsledky mojej práce. Štyria ľudia sú vo väzbe, čo sa týka vraždy Jána Kuciaka. Marian Kočner je vo väzbe. Páchatelia vraždy poslanca v Žiari nad Hronom sú vo väzbe. Sľúbila som priniesť nový zákon o voľbe policajného prezidenta. To sú všetky výstupy a úspechy mojej práce za šesť mesiacov," povedala Saková. V prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice podotkla, že je ešte potrebné prípad dotiahnuť do finálnej podoby a zistiť, kto je za vraždu skutočne zodpovedný.



Rovnako chce, aby sa aj v kauze únosu Vietnamca ukázala pravda. Deklaruje, že v tejto veci prebieha vyšetrovanie v Nemecku i na Slovensku a že zbavila mlčanlivosti 44 ľudí. Odmieta vyhlásenia, že vedela o lete vládneho špeciálu, na ktorého palube mal byť aj unesený Vietnamec. "Ja som bola v tom čase ako štátna tajomníčka zodpovedná za letku ministerstva vnútra, lenže podľa organizačného poriadku si mohla opozícia aj naštudovať, že všetky ministerské lety a lety ústavných činiteľov schvaľuje minister vnútra. Všetky letové plány a prípravu letov zas riadi šéf letky, nie štátna tajomníčka. Ja som absolútne neprišla do styku s informáciou, že sa takýto let plánuje," povedala Saková. Podľa uznesenia vlády z roku 2006 však ako tvrdí, môže minister vnútra poskytnúť lietadlo ústavným činiteľom, ministrom alebo zahraničným delegáciám i iným krajinám, na základe vyzvania ambasády príslušnej krajiny bezodplatne. Či sa vzdá funkcie, ak kauza dopadne v neprospech Slovenska, uviedla, že si chce počkať najprv na výsledky vyšetrovania. Podotkla však, že je to kauza bývalého vedenia ministerstva vnútra.



Na margo jej poradcu v oblasti rómskej problematiky - bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara skonštatovala, že ako ministerka má skrátené funkčné obdobie, a preto hľadá do svojho tímu len skúsených ľudí. "Gašpara poznám dlho. Ako policajný prezident problematiku znižovania kriminality v rómskych osadách začal riešiť, má pripravenú celú stratégiu. Chcem využiť jeho skúsenosti," vyhlásila ministerka s tým, že Gašpar nie je príslušníkom Policajného zboru SR a ani sa nepodieľa na jeho činnosti, rovnako ani nezasahuje do iných záležitostí či do voľby nového policajného prezidenta.