D. Saková: Po smrti Filipínca bude v Bratislave posilnená bezpečnosť

Schôdzka sa uskutočňuje v reakcii na nedávny útok v centre Bratislavy, po ktorom zomrel 36-ročný Filipínec.

Bratislava 4. júna (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa v pondelok zúčastňuje porady na bratislavskom magistráte, cieľom ktorej je posilnenie bezpečnostných opatrení v uliciach hlavného mesta počas prebiehajúcej turistickej sezóny. Saková o tom informovala po absolvovaní branno-bezpečnostného výboru v parlamente.



Schôdzka sa uskutočňuje v reakcii na nedávny útok v centre Bratislavy, po ktorom zomrel 36-ročný Filipínec. Podľa Sakovej o bezpečnostnej situácii rokuje primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s policajným prezidentom Milanom Lučanským a bratislavským krajským policajným riaditeľom, ktorým je Csaba Faragó.



„Práve teraz odchádzam na to stretnutie, aby som sa presnejšie a konkrétne poinformovala, aké opatrenia budú prijaté do konca turistickej sezóny, jednak čo sa týka mestskej polície, ale aj štátnej polície,“ uviedla Saková. Incident odsúdila a vyjadrila sústrasť pozostalým cudzinca.



„Môžem povedať, že aj chybou prokurátora, čo už Generálna prokuratúra priznala, musela polícia dvakrát chytať toho, kto ten čin vykonal,“ kritizovala ministerka s tým, že je z tejto skutočnosti sklamaná. Ministerstvo komunikovalo s Generálnou prokuratúrou, ktorá má podľa Sakovej prijať opatrenia, aby sa podobná chyba nezopakovala.



Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal v nedeľu (3.6.) na Okresný súd Bratislava I návrh na vzatie obvineného 28-ročného Slováka Juraja H. do väzby. Muž z Dunajskej Stredy mal v sobotu (26.5.) nadránom sotiť na zem cudzinca z Filipín obraňujúceho dvojicu obťažovaných žien. Polícia muža zadržala na mieste činu, avšak návrh vyšetrovateľa na vzatie do väzby nebol vtedy akceptovaný prokurátorom. Po zásahu Generálnej prokuratúry prípad prevzala bratislavská krajská prokuratúra.