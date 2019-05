Členov Úradu na ochranu ústavných činiteľov bude testovať nová komisia

D. Saková dodala, že medializovanými informáciami a videami zo skúšok príslušníkov úradu sa zaoberá inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR.

Bratislava 16. mája (TASR) - Príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) by mali robiť testy fyzickej zdatnosti pred komisiou s novým zložením. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) vo štvrtok po rokovaní brannobezpečnostného parlamentného výboru. Reagovala tak na kritiku súčasného stavu príslušníkov úradu. Dodala, že medializovanými informáciami a videami zo skúšok príslušníkov úradu sa zaoberá inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Komisia bude pozostávať aj z iných príslušníkov Policajného zboru, z iných organizačných zložiek, ktoré nepatria ani podo mňa, ani pod Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ale patria pod policajného prezidenta," ozrejmila s tým, že tak chcú zabezpečiť transparentnosť a spravodlivosť pri fyzických previerkach.



Podotkla, že je viacero vecí, ktoré prehodnocujú a ktoré chcú uplatniť do praxe. Dodala, že s riaditeľom úradu Radoslavom Štrbom sa dohodli na novom zložení komisie, ktorá má byť podľa jej slov nezávislá.



Informovala tiež o tom, že všetky zvukové a obrazové záznamy, ktoré sa objavili v médiách, a rovnako všetky informácie o testoch fyzickej zdatnosti, už na vlastný podnet rieši inšpekcia rezortu vnútra.



"Máme časť ľudí, teda drvivú väčšinu, ktorí spĺňajú všetky kritériá, nielen fyzickú kondíciu. Ale, bohužiaľ, máme aj zopár ľudí, ktorí toto nespĺňajú," povedal Štrba s tým, že sa to bude riešiť zákonne ďalej. "Budeme ich preverovať, školiť. Budeme sa snažiť ich ďalej vzdelávať," dodal.