D. Saková rokovala s H. Seehofferom o vyšetrovaní únosu Vietnamca

Berlín/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vyšetrovanie v prípade únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu pokračuje. Ministerstvo vnútra (MV) SR poskytuje plnú súčinnosť. Informovala o tom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po pondelkovom stretnutí so svojím nemeckým kolegom Horstom Seehofferom v Berlíne.



"V rámci údajného únosu sa najmä spolkový nemecký minister vnútra dožadoval informácií, ktoré kroky slovenská strana podnikla," uviedla Saková s tým, že naďalej poskytujú plnú súčinnosť pri vyšetrovaní a umožnili nemeckému vyšetrovateľovi účasť na všetkých výsluchoch, ktoré slovenská strana v prípade podnikla a podnikne.



Obe krajiny podľa Sakovej tento prípad nevnímajú ako problém nemecko-slovenský, ale ako problém nemecko-vietnamský a slovensko-vietnamský. Saková uviedla, že nemecký minister jasne deklaroval, že "je aj z nemeckej strany veľký záujem vniesť svetlo do tohto celého prípadu."



Prípad únosu vietnamského občana sa naďalej vyšetruje, figuruje v ňom aj Slovensko. Počas únosu vietnamského občana totiž mohol byť zneužitý slovenský vládny špeciál. Rezort uviedol, že pri vyšetrovaní kauzy poskytujú maximálnu súčinnosť a odovzdali všetky požadované dokumenty. V súvislosti s prípadom doteraz ministerka zbavila mlčania 44 osôb. Saková diskutovala o únose minulý mesiac okrem nemeckého ministra vnútra aj s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom.



Okrem kauzy únosu vietnamského občana sa témy rozhovoru dotkli aj migračnej krízy a spolupráce v tejto problematike či vzájomnej policajnej spolupráce. Na stretnutí sa zúčastnili aj prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský a riaditeľ národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian.