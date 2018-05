D. Saková: Súdiť policajta len na základe fotky je krátkozraké

Fotografiu zástupcu riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milana Mihálika ukázala v apríli novinárom Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Bratislava 17. mája (TASR) - Súdiť policajta len na základe jednej fotografie zverejnenej v médiách bez toho, aby bolo zrejmé, ako vznikla, by bolo krátkozraké. Na pôde NR SR to počas Hodiny otázok vyhlásila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).



Otázku jej položila Veronika Remišová (OĽaNO). "Nedávno sa v médiách objavila informácia, ktorá sa týkala zástupcu riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milana Mihálika, ktorý mal pózovať na fotografii s človekom s údajnými väzbami na nitrianske podsvetie. Akým spôsobom bola vyvodená zodpovednosť voči policajtovi a jeho nadriadeným vrátane prezidenta Policajného zboru? Aké opatrenia podniká ministerstvo vnútra proti prerastaniu organizovaného zločinu do Policajného zboru?" pýtala sa Remišová.



Saková upozornila, že Mihálik je policajt s 20-ročnou praxou. "Do polície nastúpil v roku 1998 a počas jeho pôsobenia boli rozložené viaceré skupiny podsvetia. Má bezpečnostnú previerku a prešiel detektorom lži. Na základe jednej fotky nemožno korektne vyvodzovať záver z porušenia akýchkoľvek povinností," deklarovala.



Remišová sa teda ministerky opýtala, ako fotka vznikla. "Každý má nejaké fotky s ľuďmi, s ktorými sa odfotil, pričom ich spôsob života nemusel korešpondovať s vašim. Ak máte podozrenie zo spáchania trestného činu policajta, máte právo podať trestné oznámenie," dodala Saková.



Fotografiu Mihálika ukázala v apríli novinárom Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Je z roku 2017 a vznikla v nitrianskom hoteli Zlatý kľúčik na rodinnej oslave usporiadanej Norbertom Bödörom. Okrem iných sú na nej v priateľskom objatí podnikateľ Peter Brath, o ktorom Kuciak písal, Norbert Bödör a spomínaný Mihálik.



Ďuriš Nicholsonová uviedla, že Mihálikova kariéra policajta sa mala skončiť ešte v roku 2013, keď odmietol absolvovať detektor lži a podal si žiadosť o prepustenie z polície. "Bol aj vydaný rozkaz o ukončení služobného pomeru. Pýtam sa Tibora Gašpara, či je pravda, že to bol pokyn od neho, na základe ktorého sa zničil tento personálny rozkaz? Je pravda, že ste takto zariadili Mihálika práve preto, lebo sa priatelí s Bödörom? Mihálik takto kariérne preskočil dva stupne. V koho záujme pán Gašpar konáte?" pýtala sa Ďuriš Nicholsonová.