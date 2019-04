D. Saková: Vláda sa šéfom policajnej inšpekcie bude zaoberať v stredu

Saková reagovala aj na otázky vo veci stretnutia s poslancom Národnej rady SR Marianom Kotlebom (ĽSNS). Podotkla, že sa týkalo vraždy v Dobšinej.

Bratislava 14. apríla (TASR) - V stredu (17. 4.) bude mať vláda na stole návrh uznesenia na vymenovanie nového riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR Adriána Szabóa. V nedeľnej relácii V politike na TA3 to povedala ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že sa dohodla aj s premiérom Petrom Pellegrinim (obaja Smer-SD). Szabó by sa tak mal funkcie ujať od 1. mája.



"Nového šéfa úradu inšpekčnej služby bude menovať vláda pre to, že inšpekčná služba už nebude vyšetrovať len trestné činy policajtov, ale aj trestné činy príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Od januára budúceho roka sa bude podieľať aj na vyšetrovaní trestných činov colníkov," ozrejmila. Zdôraznila, že riaditeľ inšpekcie sa tak bude zodpovedať priamo vláde.



Saková reagovala aj na otázky vo veci stretnutia s poslancom Národnej rady SR Marianom Kotlebom (ĽSNS). Podotkla, že sa týkalo vraždy v Dobšinej, kde rómsky recidivista zavraždil miestneho futbalistu.



Kotleba ju podľa jej slov oslovil s tým, že má informácie o udalosti a situácii v meste po vražde. Podotkla, že je ochotná sa stretnúť s kýmkoľvek, pokiaľ ide o informácie smerujúce k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov Slovenska. "Politika v tomto prípade musí isť bokom," zdôraznila. Skonštatovala, že s Kotlebom konzultovala jeho názory a nápady na upokojenie situácie v Dobšinej.



Zároveň uviedla, že sa už v Dobšinej uskutočnilo stretnutie predstaviteľov polície a mesta, na ktorom sa rozprávalo o bezpečnostných opatreniach. Situácia je podľa jej slov momentálne pokojná. Hliadky kotlebovcov v meste podľa jej slov zatiaľ nevyvolali žiaden incident, polícia ich monitoruje ako šesťčlennú skupinu, ktorá sa prechádza po meste. Dodala, že pokiaľ nedôjde k trestnému činu, polícia nemá právo zasiahnuť.