D. Saková zatiaľ bližšie informácie k nájdenej zbrani a jej časti nemá

Miroslav M., jeden z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mal polícii ukázať miesta v Kolárove, na ktorých sa našli zbrane.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) zatiaľ nemá bližšie informácie k nájdenej zbrani v Malom Dunaji a hlavne zbrane vo Váhu v Kolárove, ale bude ju to zaujímať. Uviedla to v stredu pred rokovaním vlády.



"Komunikácie ohľadom tohto prípadu má na starosti a v kompetencii špeciálna prokuratúra," poznamenala Saková s tým, že v prípade poskytnutia informácií verejnosti to bude z tej strany. Saková doplnila, že v prípade, že by išlo o vražednú zbraň, potešilo by ju to a bol by to pre ňu dobrý darček k jej narodeninám.



Miroslav M., jeden z obvinených v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, mal polícii ukázať miesta v Kolárove, na ktorých sa našli zbrane. Informuje o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého Miroslav M. mal pred troma rokmi z jednej zbrane strieľať na zavraždeného podnikateľa Petra Molnára v Kolárove.



Zbraň nemeckej výroby našli príslušníci Lynx Commanda v Malom Dunaji v utorok (16. 4.) popoludní.



Miroslav M., ktorý sa priznal i k streľbe na Kuciaka a Kušnírovú, mal polícii ukázať aj miesto vo Váhu v Kolárove, kde sa našla časť zbrane, údajne hlaveň. Zatiaľ nie je jasné, či ide o súčasť zbrane použitú pri vražde mladej dvojice, tvrdia tvnoviny.sk. Oba nálezy podľa neho polícia podrobí expertíze a pátranie má v uvedených lokalitách pokračovať aj v stredu.