D. Saková: Zavedenie kamier pri zásahoch polície je komplikovanejšie

Bratislava 22. júna (TASR) – Zavedenie kamier pri policajných zásahoch je komplikovanejšie, záznamy sa musia niekde ukladať, čiže musí existovať nejaké úložisko. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). "Vzhľadom na jednotlivé špecifikácie a tiež na požiadavky od jednotlivých organizačných zložiek polície nám to trochu dlhšie trvá," vysvetlila.



Kamery ministerstvo určite zaviesť chce. Podľa Sakovej budú zachytávať zvukový záznam aj videozáznam, a to nielen v prípade príslušníkov poriadkovej, ale aj dopravnej polície. "Bývalý policajný prezident deklaroval, že tento projekt bude zavedený v krátkej dobe," dodala.



Z tlačového odboru rezortu vnútra TASR napísali, že robia všetko pre to, aby boli kamery počas policajných zásahov v ostrej prevádzke v prvej polovici roka 2019. Ako prvá by mala byť záznamovým zariadením vybavená poriadková polícia. Tá je podľa ministerstva vnútra službou prvého kontaktu s občanom. Sú to predovšetkým policajti na obvodných oddeleniach a pohotovostné motorizované jednotky.



"Pripravujeme sa na to. Sme po dôkladnom testovaní použitia kamier v teréne v záverečnej fáze. Súťažné podklady nám Úrad pre verejné obstarávanie stále pripomienkuje. Priebežne zapracúvame ich pripomienky. Súbežne s tým optimalizujeme požiadavky polície tak, aby bol projekt prevádzkovateľný, keďže ide o prevádzkovo aj technicky náročný zámer," uviedol tlačový odbor. Záznamové zariadenia budú podľa rezortu určené najmä na monitorovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou. "Najmä využívanie policajných oprávnení počas služobných zákrokov," informoval rezort. Ako uviedlo ministerstvo, "takáto forma dokumentovania činnosti policajtov má veľmi silný protikorupčný dopad. Je dôležitá aj pre ochranu policajtov, pretože ich zákroky bývajú často spochybňované nielen pre formu, akou prebehli, ale napríklad aj pre nečinnosť".



Na zavedenie kamier počas akcií polície vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, ako napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v michalovskom okrese.



V jej práci pokračuje súčasná ombudsmanka Mária Patakyová. Tá poslala v utorok 19. júna, práve v deň piateho výročia razie v Moldave nad Bodvou, ministerke vnútra list, v ktorom ju žiadala o bezodkladné zavedenie kamier počas akcií. Práve používanie kamier bolo jedným z opatrení, ktorá navrhla v roku 2013 Jana Dubovcová po preskúmaní zásahu v osade Budulovská.