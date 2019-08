D. Švecová: Na Najvyššom súde sa s prideľovaním spisov nemanipulovalo

V marci minulého roka publicista Radovan Bránik v rozhovore pre český spravodajský server uviedol, že smrť novinára Jána Kuciaka mohla súvisieť s korupciu na súde.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Na Najvyššom súde (NS) SR sa nemanipulovalo s prideľovaním spisov prostredníctvom elektronickej podateľne. Na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave to povedala predsedníčka NS SR Daniela Švecová, ktorá potvrdila, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) zastavila trestné stíhanie.



"Na NS nedošlo k porušeniu a obmedzeniu podateľne. Tomu nasvedčujú výsledky šetrenia," skonštatovala Švecová. Výsledky kontroly zo strany Ministerstva spravodlivosti (MS) SR podľa jej slov NS akceptoval, nepovažovala ju však za dokonalú. Argumentuje nedostatkami počítačového systému, ktorý pri kontrole využilo ministerstvo.



Súd podľa jej slov fyzicky prekontroloval podozrivé spisy a ak boli prípady pridelené konkrétnemu senátu alebo sudcovi, bolo to zákonné. "Prevažná väčšina týchto spisov bola taká, o ktorej už rozhodoval senát, preto boli ostatné senáty vylúčené," vysvetlila.



Rozhodnutie z NAKA podľa jej slov už súd dostal a so záverom sa stotožňuje. "Vyplýva z toho, že vyšetrovateľ si dal záležať na tom, aby serióznym spôsobom vykonal toto vyšetrovanie," skonštatovala Švecová. Dodala, že nemá vedomosť, že by trvalo vo veci ďalšie vyšetrovanie.



V marci minulého roka publicista Radovan Bránik v rozhovore pre český spravodajský server uviedol, že smrť novinára Jána Kuciaka mohla súvisieť s korupciu na súde. "Ide o manipulácie s prideľovaním spisov na jednom z kľúčových súdov na Slovensku. Vznikla tam kasta firiem, ktorá žije z nepochopiteľných rozsudkov," uviedol Bránik.



Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar uviedol, že polícia sa začala zaoberať podozreniami. Predsedníčka súdu vysvetlila, že prideľovanie spisov sa realizuje prostredníctvom elektronickej podateľne, je náhodné a nemožno ho ovplyvniť. V súvislosti s podozrením z manipulácie zdôraznila, že poskytla v tejto veci orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť.