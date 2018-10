Danko a Vondráček si uctili Štefánika pri francúzskom observatóriu

Na snímke vpravo predseda NRSR Andrej Danko počas prehliadky Grand Trianonu na zámku vo Versailles pri príležitosti pripomenutia si 100. výročia vzniku ČSR v Paríži 18. októbra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Meudon 19. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) si bol v piatok spolu s predsedom českej Poslaneckej snemovne Radkom Vondráčkom uctiť pamiatku slovenského štátnika a spoluzakladateľa ČSR Milana Rastislava Štefánika v areáli observatória v Meudone na predmestí Paríža; Štefánik tam svojho času pôsobil ako astronóm.Danko vo svojom príhovore nazval Štefánikapre jeho myšlienkový rozlet a tiež, ktorý sa blysol v astronómii a zažiaril v politike.povedal Danko.Francúzsku a Meudonu sa poďakoval za to, žeVondráček pripomenul, že to bol Štefánik, kto uviedol ďalších vrcholných predstaviteľov neskoršej ČSR Tomáša Garrigua Masaryka a Edvarda Beneša do vysokých politických kruhov v zahraničí. Konštatoval, že predtým, než Štefánik rozvinul svoje politické aktivity v prospech vytvorenia Československa, západné mocnosti neuvažovali o rozbití habsburskej monarchie. Dodal, že na Slovensku i v ČR dodnes ľutujú Štefánikovu predčasnú smrť krátko po vzniku ČSR.