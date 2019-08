Danko: Autenticitu komunikácie Mariana K. nemajú posudzovať politici

Kto si zaslúži trest, má ho podľa neho dostať.

Bratislava 15. augusta (TASR) - Autenticitu údajnej komunikácie medzi obvineným Marianom K. a niektorými politikmi nemajú posudzovať politici. Myslí si to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, ktorý sa v tejto veci spolieha na orgány činné v trestnom konaní.



"Nebudem sa čiastkovo vyjadrovať, kto komu písal. Musí byť posúdená autenticita a nemyslím si, že je to záležitosť politikov. Spolieham sa na orgány činné v trestnom konaní," uviedol Danko. Kto si zaslúži trest, má ho podľa neho dostať. "A potom môžeme vyvodzovať spoločenské zodpovednosti," doplnil šéf parlamentu.



Zo zverejnenej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte s viacerými politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť. Spomína sa v nej aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár.



Bugár pre Denník N priznal, že sa s Marianom K. na dovolenke nielen pozdravil, ako tvrdil predtým, ale aj sa s ním rozprával. "Počas našej dovolenky si raz prisadol k nášmu stolu počas raňajok. Vymenili sme si pár viet, vtedy sa zbežne spýtal na aktuálnu situáciu doma," uviedol. Odmieta však, že by sa s ním stretol aj poobede, ako naznačuje údajná komunikácia, aj to, že by mal na neho Marian K. "nahučať".