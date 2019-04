Danko bude rešpektovať postup prezidenta v prípade menovania sudcov ÚS

Dnes má prezidentská kancelária počet kandidátov, ktorý je dostatočný na sfunkčnenie Ústavného súdu, povedal A. Danko.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) bude rešpektovať prezidentov postup v prípade menovania ústavných sudcov. Je to podľa neho osobné rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku.



"Dnes má prezidentská kancelária počet kandidátov, ktorý je dostatočný na sfunkčnenie Ústavného súdu. Je to osobné rozhodnutie prezidenta. Rozhodne sa menovať, nemenovať, ja to budem rešpektovať. Nechcel by som, aby prezidentská kancelária nefunkčnosť Ústavného súdu teraz zvaľovala na Národnú radu SR, pretože to nie je pravda. Národná rada si plní svoju povinnosť," uviedol Danko s tým, že v minulosti mal prezident niekoľko rokov zvolených kandidátov na ústavných sudcov, ktorých nevymenoval.



V pondelok popoludní uplynula lehota na podávanie návrhov na kandidátov na post ústavného sudcu. Do tretej voľby kandidátov je prihlásených 25 uchádzačov. Voľba kandidátov sa má uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája.



Parlament už volil kandidátov dvakrát, stále však nevybral dostatok uchádzačov, čiže 18 kandidátov. V prvom hlasovaní nezvolili poslanci nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov, z ktorých má prezident vymenovať nových sudcov Ústavného súdu. Momentálne sú na Ústavnom súde SR štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.