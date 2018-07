Danko: Izrael vníma SR ako partnera pre rozvoj IT technológií

Predseda parlamentu sa v pondelok stretol s predsedom izraelskej vlády Benjaminom Netanjahuom.



Jeruzalem/Bratislava 2. júla (TASR) - Izrael je podľa predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) svetovým lídrom v oblasti IT technológií, ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti a Slovensko vníma ako možný objekt záujmu pre svoje investície a kooperáciu v tejto oblasti. Danko to uviedol po stretnutí s predsedom izraelskej vlády Benjaminom Netanjahuom, ktorým v pondelok popoludní začal svoju oficiálnu návštevu v Izraeli.



"Mali sme naozaj veľmi dobrú debatu v oblasti budúcej kooperácie. Ja som ocenil, že Slovensko je Izraelom vnímané ako strategický a stabilný partner pre rozvoj technológií, v ktorých je naozaj Izrael lídrom, nielen v tejto zóne, ale aj v celosvetovom meradle. Naozaj je dôležité, ak tak významní svetoví politici, ako je pán Netanjahu, vnímajú Slovensko ako samostatný štát, ako možný objekt záujmu pre investície z Izraela," povedal Danko na brífingu po stretnutí.



Izraelčania podľa neho vidia priestor pre IT kooperáciu so Slovenskom najmä v automobilovom priemysle a vo sfére kybernetickej bezpečnosti.



Rokovanie s izraelským premiérom v Jeruzaleme Danko opísal ako "veľmi priateľské a príjemné stretnutie" a uviedol, že bude Netanjahuove postrehy tlmočiť aj slovenskému premiérovi.



"Naozaj je až úžasné, kam sa Izrael v tejto oblasti dostal, ako sa vyvíja v IT segmente a myslím si, že je pre Slovensko jedným z dôležitých strategických partnerov," uviedol Danko. Dodal, že EÚ pri ochrane dát, ktoré sú celosvetovo dôležitou témou, tak trochu zaspala. Izrael je naopak podľa jeho slov druhým štátom na svete, čo sa týka investícií do IT segmentu. O IT technológiách a súvisiacej legislatíve by sa chcel Danko rozprávať aj počas svojej utorňajšej návšteve v izraelskom parlamente (Knesete) a stretnutí s jeho predsedom Julim-Joelom Edelsteinom.



Možnosti spolupráce so židovským štátom vníma Danko aj v iných oblastiach, ako napríklad turizmus, obchod i ďalšie investície. V tejto súvislosti spomenul, že z Izraela na Slovensko ročne príde takmer 40.000 turistov. Tieto témy síce predmetom pondelňajších rokovaní neboli, no je pravdepodobné, že Danko o nich bude rokovať počas utorňajšej návštevy v Knesete, kde by sa mal okrem Edelsteina stretnúť i s členmi parlamentnej skupiny izraelsko-slovenského priateľstva.



S Netanjahuom v pondelok Danko hovoril ešte o otázkach, ktoré súvisia s historickým vývojom Izraela a SR. Izraelský premiér podľa Danka poďakoval slovenskej parlamentnej delegácii (rovnako i českej, ktorá je v Izraeli na paralelnej návšteve) za pomoc, ktorú v roku 1947 Izrael dostal od vtedajšieho Československa.



Po rokovaní s Netanjahuom si Danko v pondelok podvečer - spoločne so slovenskou parlamentnou delegáciou - prezrel kresťanské a židovské pamiatky v jeruzalemskom Starom meste.