Danko je rád, že Kiska v prejave neovplyvňoval hlasovanie poslancov

Bratislava 7. februára (TASR) - Prejav prezidenta SR Andreja Kisku k voľbe kandidátov na ústavných sudcov vnímal predseda Národnej rady SR Andrej Danko ako spoločenský apel. Je rád, že hlava štátu neprekročila hranicu a neovplyvňovala hlasovanie poslancov. Danko to povedal na brífingu v parlamente.



Kiska vo svojom mimoriadnom vystúpení v pléne uviedol, že voľba ústavných sudcov bude pre budúcnosť Slovenska a dôveru ľudí v štát, demokraciu a spravodlivosť nesmierne dôležitá. Výsledok hlasovania v parlamente bude dôležitým signálom verejnosti, že je v záujme poslancov, aby sa obnovila aj dôvera v štát a jeho politické vedenie. Apeloval na poslancov, aby zvolili dobrých 18 kandidátov na ústavných sudcov a avizoval, že je pripravený vymenovať deviatich bez zbytočného odkladu.



Podľa hlavy štátu je kandidátov dostatok. "Niet žiadnych pochýb o tom, že aj spomedzi dnešných 39 uchádzačov je možné zostaviť dôveryhodný Ústavný súd," myslí si Kiska. To, či k tomu však dôjde, či bude mať Slovensko funkčný Ústavný súd, schopný brániť ústavný poriadok Slovenskej republiky, je podľa Kisku teraz v rukách poslancov. Hlasovanie bude podľa neho o ochote a schopnosti parlamentu konať v záujme Slovenska a zabezpečiť normálne fungovanie štátu.



Danko vyhlásil, že politická dohoda v prípade voľby kandidátov na ústavných sudcov neexistuje. Hlasovanie, ktoré bude zrejme tajné, môže podľa neho priniesť prekvapenia. Voľba by mala byť v piatok (8. 2.) dopoludnia. Danko je pripravený poslať prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi aj neúplný zoznam kandidátov. Parlament má predložiť 18 mien.



Úlohou poslancov je vybrať 18 kandidátov, ktorých ponúkne parlament prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten z nich má vymenovať deviatich, ktorí nahradia tých dosluhujúcich. Spolu je na Ústavnom súde SR 13 sudcov.