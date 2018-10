A. Danko: Jedna klamlivá informácia môže ohroziť mier a bezpečnosť

Podľa predsedu Národnej rady SR dnes útoky v digitálnom svete predstavujú možno ešte väčšiu silu než atómové zbrane.

Antalya 9. októbra (TASR) – Kybernetická bezpečnosť je jedným z najväčších problémov súčasnosti a je jednou z tém diskusií na parlamentnom summite eurázijských krajín v tureckej Antalyi. Pre novinárov to uviedol v utorok predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



"Jedna klamlivá informácia dokáže nielen zničiť život akéhokoľvek človeka, ale aj ohroziť mier a bezpečnosť. Máme veľa príkladov vo svete, kde digitálne médiá spôsobili nedorozumenia a napätie," upozornil Danko.



Podľa neho dnes útoky v digitálnom svete predstavujú možno ešte väčšiu silu než atómové zbrane. "Keď sme sa zaoberali trestnoprávnou ochranou pri bežnej komunikácii, tak sme zabudli na ochranu v digitálnom priestore," vyhlásil Danko a upozornil, ako jednoducho sa dá útočiť na internetových diskusných fórach.



Na Slovensku sa podľa Danka čoskoro začne legislatívny proces o zrovnoprávnení digitálnych médií s rozhlasom a televíziou, týkajúci sa napríklad aj práva na opravu.



Z posledného summitu v Soule vyšla iniciatíva spoločného postupu v kybernetickej bezpečnosti. Táto téma je podľa Danka aktuálna aj v súvislosti s budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu.



"Ja dopredu hovorím, že v európskych voľbách uspeje veľa nesystémových a neštandardných strán. Uvidíte chaos na rôznych úrovniach. Pokiaľ chceme naozaj riešiť problémy a spoločne postupovať, musíme robiť hlavne všetko pre to, aby bol zachovaný systém," zdôraznil predseda slovenského parlamentu.



Medzi špecifické výzvy patrí podľa Danka ochrana dát. "Osem či deväťročné deti, ktoré majú možnosť kedykoľvek si vytvoriť facebookový priestor, si dnes možno neuvedomujú, že obyčajné lajknutie čohokoľvek im môže v budúcnosti zničiť kariéru či ohroziť život," povedal. Podľa neho je preto potrebný spoločný postup krajín voči internetovým gigantom ako Facebook či Google.



Danko v utorok absolvoval viacero bilaterálnych stretnutí. Rokoval napríklad s predsedom parlamentného zhromaždenia OBSE Georgim Ceretelim z Gruzínska, ktorého ubezpečil o jednotnom postupe v zahraničnej politike SR. Zdôraznil, že SR je za silnú Európsku úniu a plnenie si všetkých povinností voči nej, pričom účasť SR na eurázijskom summite treba vidieť vo svetle hľadania riešení spoločných problémov.



S Ceretelim sa opäť stretne v piatok v Bratislave.



