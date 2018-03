A. Danko vyzval B. Kollára, aby s ním diskutoval na tému mafia

Kollár mu odkázal, že nemá problém diskutovať s ním na akúkoľvek tému

Bratislava 18. marca (TASR) - Šéf SNS Andrej Danko chce debatovať na tému mafia s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Na diskusiu by ho chcel vyzvať budúci týždeň v nedeľu. Uviedol to Danko v písomnom stanovisku.



Kollár mu odkázal, že nemá problém diskutovať s ním na akúkoľvek tému. "Je zo mňa podráždený, lebo sa vyjadrujem k čerpaniu eurofondov či k ministerstvu obrany," uviedol Kollár.



Dankovi sa nepáči, že Kollár sa ako opozičný politik vyjadruje k mafii, hoci ho mnohí s takýmto prostredím spájajú. "Mal by preto o nej mlčať," uviedol Danko. Kollár zase tvrdí, že "Danko robí nekalú politiku".