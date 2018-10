Danko: Obchod a digitálna sféra sú kľúčovým javom svetových vzťahov

Slovensko sa podľa neho snaží svoje vzťahy rozvíjať na všetky svetové strany, je spoľahlivým partnerom v medzinárodných spoločenstvách a má skúsenosti z viacerých predsedníctiev.

Antalya 9. októbra (TASR) – Svet je svedkom dynamicky sa vyvíjajúceho prostredia, ktoré charakterizuje bezprecedentný rozmach medzinárodného obchodu. Tento vývoj však sprevádza aj premenlivosť vo vzťahoch medzi svetovými mocnosťami a viaceré bezpečnostné, sociálne a environmentálne výzvy. V diskusnom príspevku na parlamentnom summite eurázijských krajín v tureckej Antalyi to v utorok povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



"Veľmi dôležitou dimenziou súčasných medzinárodných vzťahov je ekonomická spolupráca. Bol to práve obchod, ktorý v histórii mnohokrát otváral dvere pre politické kontakty v pozitívnom, ale, žiaľ, aj negatívnom zmysle. Stal sa zdrojom prosperity a modernizácie, ale často aj zdrojom napätia a ozbrojeného konfliktu," upozornil Danko.



Predseda slovenského parlamentu v príspevku poukázal aj na súčasný problém šírenia "falošných správ a nenávistných výpadov, ktoré sa skrývajú za anonymné zdroje", a potrebu ochrany v digitálnom svete.



Slovensko sa podľa neho snaží svoje vzťahy rozvíjať na všetky svetové strany, je spoľahlivým partnerom v medzinárodných spoločenstvách a má skúsenosti z viacerých predsedníctiev. Je teda podľa neho pripravené pomôcť Rusku a Južnej Kórei ako hlavným organizátorom eurázijských parlamentných summitov v rozvoji vzťahov medzi európskymi a ázijskými krajinami.



Pred niekoľkými mesiacmi sa uvažovalo o Bratislave ako dejisku tretieho eurázijského parlamentného summitu. Na Slovensku sa však stretnutie napokon nekonalo, keďže predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin – jeden z iniciátorov projektu – sa nachádza na sankčnom zozname EÚ a má tak znemožnený vstup na jej územie. Summit napokon zorganizovali v Turecku.



Danko má podľa svojich slov prísľub od Ruska a Južnej Kórey, že ak sankčný režim pominie, summit sa bude môcť konať v Bratislave.



Účastníci summitu v utorok večer prijali spoločnú deklaráciu, ktorá vyzýva na rozvoj parlamentnej spolupráce a budovanie infraštruktúry v eurázijskom priestore. Okrem toho sa zúčastnené štáty postavili za Kjótsky protokol o znížení emisií skleníkových plynov, vyslovili podporu medzinárodnému obchodu a vyzvali na dodržiavanie zásad trvalo udržateľného rozvoja.



Predseda NR SR sa z Turecka vráti do vlasti ešte v utorok neskoro večer.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec