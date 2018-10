Danko: Opatrenia na podporu domáceho turizmu pomôžu ekonomike i ľuďom

Oponentov a kritikov tohto opatrenia odkázal na fakt, že nie každá slovenská rodina má možnosť prežiť dovolenku v zahraničí, preto je oddych na Slovensku pre mnohých vítanou ponukou.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Zavedenie 10 % DPH na ubytovanie a na služby v cestovnom ruchu, ako aj rekreačné poukazy budú od nového roka ďalšími systémovými opatreniami, ktoré prinesú benefit pre domácu ekonomiku i bežných ľudí. V súvislosti so schválenými zákonmi to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR a líder SNS Andrej Danko.



"Prínos pocítia okrem zamestnancov aj podnikatelia, štát, mestá či obce," zdôraznil predseda SNS. Pripomenul tiež, že zavedením rekreačných poukazov využiteľných napríklad i na letné pobyty detí sa SR prispôsobuje zabehnutým štandardom v rámci EÚ, ktoré podporujú vyššiu účasť domácich turistov na dovolenkách vo svojich krajinách. "Navyše, je to aj výrazná podpora zamestnanosti v regióne," dodal líder národniarov poukazujúci na to, že turizmus na Slovensku má všetky predpoklady, aby bol významnou zložkou rastu domácej ekonomiky.



Oponentov a kritikov tohto opatrenia odkázal na fakt, že nie každá slovenská rodina má možnosť prežiť dovolenku v zahraničí, preto je oddych na Slovensku pre mnohých vítanou ponukou. "Podľa našich odhadov rekreačné poukazy využije asi 60 percent z celkového počtu zamestnancov na Slovensku," dodal Danko.



Od januára 2019 sa do Zákonníka práce zavedie nový inštitút - príspevok na rekreáciu zamestnancov. Počíta s tým novela zákona o podpore cestovného ruchu z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú v utorok (23.10.) schválilo plénum NR SR.



Príspevok bude vo výške 55 percent oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok na rekreáciu budú mať len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre ostatných zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.



Príspevok bude oslobodený od daní. Rekreačný poukaz by mal byť vydaný vo forme elektronickej platobnej karty a jeho použitie bude viazané výlučne na osoby, ktorým bude vydané. Budú mať obmedzenú platnosť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.