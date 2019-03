Danko: Prezident SR by mal mať národné, kresťanské a sociálne hodnoty

Je veľká chyba, že sa národné, kresťanské a sociálne strany nedokázali spojiť, povedal Danko.

Bratislava 1. marca (TASR) - Prezidentom SR by mal byť človek, ktorý má oveľa hlbšie ukotvenie v národných, kresťanských a sociálnych hodnotách. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko vo videu, ktoré poslal médiám.



"Je veľká chyba, že sa národné, kresťanské a sociálne strany nedokázali spojiť," povedal Danko. Dodal, že ho mrzí aj postoj Smeru-SD. Na adresu Zuzany Čaputovej, ktorá sa v posledných prieskumoch objavuje na prvom mieste, povedal, že je v úžase, keď vidí, že "mediálne silné agentúry dnes dokážu urobiť z neznámej dievčiny prezidentku". Tvrdí však, že má úctu k ženám.



Danko si tiež myslí, že prichádza obdobie, kedy bude treba zmeniť politickú prácu. "Staré koaličné rady, vysedávania už prestávajú fungovať. Myslím si, že ľudia v tejto spoločnosti chcú zmenu," podotkol.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, František Mikloško, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.