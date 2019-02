Danko: Rekreačné poukazy môžu zvýšiť prenocovania takmer o 100 percent

Nárast počtu prenocovaní podľa neho prinesie pozitívny efekt vo všetkých regiónoch a naštartuje domáci cestovný ruch.

Poprad 15. februára (TASR) – Rekreačné poukazy, ktoré na Slovensku platia od nového roku, by mohli zvýšiť počet prenocovaní takmer o 100 percent. Po piatkovom rokovaní so zástupcami samospráv i podnikateľov v cestovnom ruchu v Poprade to vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) s tým, že už za prvé týždne fungovania poukazov zaznamenali ubytovatelia nárast počtu ubytovaní.



"V minulom roku bolo na Slovensku približne 14,7 milióna prenocovaní, v Českej republike to bolo asi 51 miliónov. Ak rátame, že rekreačný poukaz môže využiť zhruba 1,7 milióna ľudí, pri počte ubytovaní na šesť nocí za rok to môže znamenať obrovský skok," zdôraznil.



Nárast počtu prenocovaní podľa neho prinesie pozitívny efekt vo všetkých regiónoch a naštartuje domáci cestovný ruch. V tejto súvislosti upozornil, že to so sebou prinesie aj potrebu skvalitňovať služby. "Žiaden štát na svete nemá takýto inštitút, ako má Slovensko z hľadiska oslobodenia od daní a odvodov. Dnes máme nástroj, vďaka ktorému môžu ľudia nielen absolvovať rekreáciu, ale môžu si nechať preplatiť aj detský letný tábor. Budem sa snažiť urobiť aj novelu, aby sa vďaka tomu dalo zaplatiť aj športovú aktivitu dieťaťa do výšky 500 eur," uviedol Danko s tým, že sa pokúsi, aby tieto poukazy mohli využívať aj ľudia v menších firmách, ale aj minimalizovať percento odmeny pre sprostredkovateľov.



Zároveň dodal, že zamestnanec si môže vybrať, ako chce príspevok na rekreáciu využiť, či prostredníctvom faktúry, ktorú si nechá preplatiť priamo u zamestnávateľa, alebo cez digitálnu kartu.



Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák skonštatoval, že ide o nový inštitút, ktorý funguje veľmi jednoducho, a nezaznamenali väčšie problémy. "Doteraz zákazníci vnímali faktúru alebo príjmový pokladničný doklad ako nejaký zdrap papiera. Dnes im to musíme trošku vysvetľovať, že toto potrebujú, aby vedeli pobyt dokladovať. Zo spätnej väzby vnímame, že ľudia tie poukazy chcú, musíme zapracovať na poskytovaní informácií o tom, ako to funguje v praxi," ozrejmil Harbuľák.



Partneri sa na tlačovej konferencii dotkli aj témy spoločného ministerstva cestovného ruchu a športu s dvoma štátnymi účelovými fondmi. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora podotkol, že spoločná diskusia priniesla množstvo podnetov, ktoré by mali posunúť cestovný ruch dopredu.



"Sme rozbehnutí dobre, ale bez marketingu, propagácie, spoločného ministerstva, sa nepohneme tak dynamicky, ako by sme si predstavovali," skonštatoval Sýkora. Harbuľák potvrdil zvýšený záujem o domáci cestovný ruch a ocenil aj zníženie daňového odvodu na ubytovanie. "Na druhej strane tu máme množstvo legislatívy, ktorá nám často vytvára prekážky. Často tiež nemáme takú silu, aby sme vedeli naše požiadavky presadiť, preto podporujeme myšlienku spoločného ministerstva, ktoré by zastrešovalo propagáciu Slovenska," upozornil.



Danko doplnil, že ministerstvo by malo zastrešiť propagáciu regiónov doma i v zahraničí, iniciovať výstavbu infraštruktúry a zároveň bojovať za záujmy lokálnych partnerov. Predseda parlamentu zároveň prisľúbil, že bude tlačiť aj na zníženie daňového odvodu na stravovanie.