A. Danko: S. Larcherom zastávame vyváženú zahraničnú politiku

Paríž 18. októbra (TASR) – Slovensko-francúzske vzťahy, sté výročie vzniku Československej republiky (ČSR) a aktuálne európske otázky vrátane brexitu a migrácie boli hlavnými témami štvrtkového rokovania predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) s predsedom Senátu francúzskeho parlamentu Gérardom Larcherom v Paríži.



Larcher Dankovi prisľúbil, že buď on sám osobne alebo zástupca Senátu sa zúčastnia na parlamentnom summite V4+Francúzsko+Nemecko 15. októbra v Bratislave. Počas ročného slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré trvá do konca júna budúceho roka, sa podľa Danka ešte uskutočnia vrcholné schôdzky vo formátoch V4+Benelux a V4+Baltik.



Ako uviedol šéf slovenského parlamentu, novembrové stretnutie v Bratislave bude príležitosťou pre štáty V4, Nemecko a Francúzsko vydiskutovať si hlavné súčasné problémy v Európe – bezpečnosť, migráciu, kybernetickú bezpečnosť či otázky vzťahov k Ukrajine a Rusku.



"Ja som neskutočne ocenil názory pána Larchera a jeho kolegov aj k vyváženému vzťahu k Ruskej federácii, kde som pochopil, že tá politika, ktorú sa snažím robiť – to je viesť rovnaký dialóg na všetky svetové strany – sa mi dnes vracia," povedal novinárom Danko, podľa ktorého je Larcher zástancom vyváženosti v zahraničnej politike.



Danko ďalej z Francúzska odkázal, že Slováci aj národnostné menšiny žijúce na Slovensku by mali mať viac optimizmu. "Nemáme dôvod na to, aby sme boli takí tragédi. Je tu veľký národ, ktorý oceňuje Slovensko," uviedol a zdôraznil úlohu Francúzska pri vzniku ČSR pred sto rokmi.



"Som tu preto, aby som sa pri príležitosti stého výročia poklonil všetkým Francúzom, ktorí nám pomohli pri vzniku Československej republiky a ktorí boli prví, ktorí pri nás stáli, keď vznikla Slovenská republika," povedal Danko.



Larcher novinárov informoval, že s Dankom hovorili aj o spoločnej európskej obrane. Podľa neho sa síce Európa opiera o NATO ako obranný pilier, avšak počas viacerých nedávnych rokovaní s európskymi predstaviteľmi videl, že otázka vytvorenia spoločnej európskej armády je "jednou z najdôležitejších tém, ak nie vôbec najdôležitejšou".



Ako uzavrel predseda francúzskeho Senátu, základnou myšlienkou pri problémoch, o ktorých hovoril s Dankom, bolo, že "všetky sa dajú riešiť, ale musia sa riešiť spoločne na európskej úrovni".



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec