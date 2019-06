Danko sa chystá do Ruska, koncom júna pôjde na podnikateľskú misiu

Danko zdôrazňuje, že správny politik by mal nadväzovať také kontakty, ktoré sú pre Slovensko prínosom.

Bratislava 5. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko sa opäť chystá do Ruska. Najbližšie tam odcestuje koncom júna a pôjde o podnikateľskú misiu, ktorú organizuje s viac ako dvadsiatimi slovenskými podnikateľmi. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.



Danko zdôrazňuje, že správny politik by mal nadväzovať také kontakty, ktoré sú pre Slovensko prínosom. O smerovaní Slovenska je pripravený viesť otvorený dialóg s každým ústavným činiteľom. Je spokojný, že koalícia funguje a vzájomne sa dopĺňa. Uviedol to v reakcii na cestu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorý je na niekoľkodňovej návšteve Ruska.



"Som veľmi rád, že motivujem aj pána premiéra k niektorým návštevám, pretože sa vieme vzájomne dopĺňať a tak to má fungovať," uviedol Danko, ktorý zdôrazňuje potrebu udržiavať dobré vzťahy na všetky svetové strany. "Robíme v prospech Slovenska, v prospech nášho členstva v Európskej únii a v prospech našich vzťahov s inými štátmi," povedal v súvislosti so svojimi cestami do zahraničia.



Slovensko je podľa Danka čitateľné v zahraničnej politike a je preň prínosné, pokiaľ má otvorené dvere na východ i na západ.