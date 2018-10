Danko: Slovákov priťahuje francúzska mentalita, sami konajú intuitívne

Ako skonštatoval Danko, československá deklarácia sa inšpirovala francúzskou Deklaráciou práv človeka a občana z roku 1789.

Paríž 18. októbra (TASR) - Pre akúkoľvek spoločnosť je nebezpečné, ak sa do popredia dostávajú krikľúni a nevzdelanci a intelektuálna špička národa mlčí v kúte. V prejave na konferencii venovanej storočnici vzniku ČSR to v Paríži vo štvrtok večer vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).



V príhovore ďalej pripomenul, že konferencia s účasťou predsedu českej Poslaneckej snemovne Radka Vondráčka sa uskutočnila presne v deň stého výročia vydania Deklarácie nezávislosti československého národa dočasnou československou vládou so sídlom v Paríži. Tento politický dokument sa stal programovým základom pre domáci a zahraničný odboj, ktorý vyvrcholil vyhlásením ČSR.



Ako skonštatoval Danko, československá deklarácia sa inšpirovala francúzskou Deklaráciou práv človeka a občana z roku 1789. "Naša spoločná politická reprezentácia sa prihlásila k všeobecnej rovnosti národov a zdôraznila, že vlády majú odvodzovať svoju moc od súhlasu tých, ktorým vládnu," podčiarkol Danko.



Vyzdvihol aktivity kľúčových postáv československého odboja Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigua Masaryka vo Francúzsku.



"Duchovné zázemie a intelektuálnu podporu pre projekt spoločného štátu vytváral popri Slovákovi v uniforme francúzskeho generála Milanovi Rastislavovi Štefánikovi aj významný francúzsky historik a slavista Ernest Denis," podotkol Danko. Poukázal na to, ako tento učenec získaval svojimi publikáciami o politických a kultúrnych dejinách slovanských národov podporu pre samostatné Československo vo francúzskych akademických kruhoch. Jeho úsilie vyvrcholilo zriadením katedry slavistiky, dejín slovanských národov a histórie československého štátu na parížskej Sorbonne.



Predseda slovenského parlamentu sa na konferencii na pôde francúzskeho parlamentu vyjadril aj o vzťahu Slovákov k francúzskej mentalite. "Slováci sa radi upierajú k francúzskej mentalite, pretože v sebe skrýva šarm a noblesu, ktoré sú v našom pragmatickom prostredí strednej Európy vídané menej. Slovenskou národnou črtou je, že veci riešime často intuitívne a vkladáme do rozhodovania okrem rozumu aj emócie. Francúzsky naturel je pre Slovákov veľmi zaujímavý a lákavý, pretože v sebe spája racionalitu s dobrými spôsobmi a citom," zhodnotil Danko.



Súčasné vzťahy Slovenska s Českou republikou označil za "reálny príklad partnerskej koexistencie národných štátov".



"Ani náš vzťah s Čechmi nebol a nie je vždy ideálny, oba národy však máme schopnosť dohodnúť sa a vôľu riešiť všetky prekážky vzájomným dialógom," zdôraznil šéf slovenského parlamentu.



Vondráček vo svojom prejave na konferencii zdôraznil rolu Francúzska pri vzniku ČSR. "Francúzsko ako prvé uznalo právo našich národov na samostatnosť. A po prvý raz na západnom fronte prvej svetovej vojny tu pôsobilo naše zahraničné vojsko," skonštatoval Vondráček.



