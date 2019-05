Danko: Voľme zodpovedne, vyberme si Európu, v ktorej sa bude dobre žiť

Danko zdôrazňuje hodnoty demokracie a slobody, želá si takých politikov, ktorí budú zastupovať záujmy Slovenska.

Bratislava 22. mája (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) vyzýva ľudí, aby v sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu vyberali europoslancov zodpovedne a pre prosperujúcu Európu.



„Voľme v sobotu zodpovedne, chcime lepšiu budúcnosť, vyberme si Európu, v ktorej sa bude dobre žiť nám aj našim deťom. Nenechajme sa oklamať, rozhodnime sa pre zjednotenú a prosperujúcu Európu. Pre úspešné a silné Slovensko," uviedol Danko vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS.



Danko zdôrazňuje hodnoty demokracie a slobody, želá si takých politikov, ktorí budú zastupovať záujmy Slovenska. „Je dôležité, aby nás zastupovali ľudia, ktorí sú si vedomí, že v tomto unikátnom projekte starého kontinentu nás s inými krajinami spájajú hodnoty ako demokracia a sloboda. Je dôležité, aby nás prezentovali zástupcovia, ktorí dokážu poukázať na to, čo nefunguje, no zároveň budú posilňovať to, čo je prínosné," zdôraznil Danko.



Za dôležité považuje aj to, aby nerozhodoval marketing, peniaze, kampaň plná falošných sľubov a prázdnych slov. Slovensko by mali podľa neho reprezentovať silní lídri, „ktorí nezabudnú, že ich prvoradou úlohou je zastupovať záujmy Slovenska". Šéf parlamentu vníma, že ľudia si želajú lepší život. „Lepšia budúcnosť sa dá vybojovať jedine, ak naše zajtrajšky budú vytvárať schopní zástupcovia so zodpovedným prístupom k práci," poznamenal.



Danko pripomenul prínos Únie, akým je voľný pohyb osôb, spoločný trh a život v mieri. „Súčasná doba je jedna z najlepších v histórii nášho národa. Faktom je, že k tomu prispel i vstup do EÚ," konštatoval s tým, že Úniu založili lídri s víziou zjednotiť starý kontinent. „Takýchto lídrov dnes nahradili politici, ktorí prehliadajú skutočné problémy ľudí. Namiesto toho sa zameriavajú na populistické frázy a skratkovité riešenia. To nahráva hnutiam, ktoré by chceli doterajšie dlhé obdobie stability narušiť," poukázal.



Títo politici podľa neho spochybňujú piliere demokracie. „Niektorí si mýlia vlastenectvo s nacionalizmom. Využívajú strach, klamú, mnohí sa tvária, že chcú EÚ reformovať, ale pritom je ich snahou paralyzovať fungovanie EÚ. Zároveň ticho parazitujú na všetkom, čo samotná Únia priniesla," povedal.



Danko si želá, aby sa ľudia nenechali oklamať. Myslí si, že Únia nie je dokonalá, potrebuje reformu a lídrov, ktorí nebudú odtrhnutí od reality. „Mali by sa za nás biť takí kandidáti, ktorí nezabudnú, odkiaľ prišli a budú pracovať pre nás, pre Slovákov, a ktorí nebudú riešiť problémy odtrhnuté od reality," doplnil.