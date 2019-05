Danko: Vyplácanie odmien ako 13. plat ušetrí financie i štátnej správe

Danko upozornil, že na využitie tohto inštitútu zostáva posledný týždeň. Vyzval podnikateľov, aby na vyplácanie odmien použili práve túto formu 13. platu.

Bratislava 28. mája (TASR) – Vyplácanie odmien formou zvýhodneného 13. platu ušetrí financie podnikateľom, ale aj štátnej správe. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko s tým, že sa bude snažiť o to, aby tento nástroj využívali aj jednotlivé ministerstvá.



Danko upozornil, že na využitie tohto inštitútu zostáva posledný týždeň. Vyzval podnikateľov, aby na vyplácanie odmien použili práve túto formu 13. platu. "Ja som v šoku, že zamestnávatelia nevedia, že to môžu použiť," poznamenal. Veľkí podnikatelia 13. a 14. plat podľa Danka realizovali pomocou svojej kreativity, postupne však prechádzajú na vyplácanie v júni a decembri. "Táto systematizácia im ušetrí na každom zamestnancovi takmer 200 eur," dodal.



Podľa neho sa musí vzorovo správať aj štát. "Je tu obrovská možnosť úspory v štátnej správe," vyhlásil. Zdôraznil, že by sa to mohlo dotknúť 100.000 zamestnancov v štátnej správe. V stredu (29. 5.) chce poprosiť predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby jednotliví ministri na rezortoch použili tento nástroj. Touto formou jednotlivé ministerstvá podľa Danka ušetria, pretože odmeny sa vyplácajú aj tak. Na ministerstvách je podľa neho možné ušetriť takmer 1,5 milióna eur.