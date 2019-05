A. Danko: V. Putinovi som poďakoval za oslobodenie Slovenska

A. Danko podľa vlastných slov v rozhovore s Putinom zašpásoval, že by mohol prísť na Slovensko, ak sa Rusko dostane do finále majstrovstiev sveta v hokeji.

Moskva 9. mája (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa počas štvrtkovej vojenskej prehliadky v Moskve pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny stretol s najvyššími ruskými predstaviteľmi vrátane prezidenta Vladimira Putina.



Danko tiež hovoril s premiérom Dmitrijom Medvedevom, predsedníčkou Rady federácie Valentinou Matvijenkovou či ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.



"V mene Slovenskej republiky a slovenských občanov som sa poďakoval prezidentovi Putinovi za to, že sme boli oslobodení ich starými rodičmi a rodičmi. Poďakoval som sa mu aj za to, čo všetko robí pre dialóg na vyriešenie akýchkoľvek problémov," povedal na brífingu Danko, ktorý sa na vojenskej prehliadke na Červenom námestí zúčastnil ako jediný z predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie.



Pripomenul, že Rusi oslavy Dňa víťazstva vnímajú emocionálne a zastúpenie Slovenska si všimli okrem najvyšších politických predstaviteľov aj predstavitelia ekonomickej sféry, napríklad Gazpromu. "Verím, že to zužitkujeme aj v júni na podnikateľskej misii," dodal.



Danko podľa vlastných slov v rozhovore s Putinom zašpásoval, že by mohol prísť na Slovensko, ak sa Rusko dostane do finále majstrovstiev sveta v hokeji.



Lavrov podľa Danka onedlho navštívi Slovensko a možno sa zúčastní aj na augustových oslavách Slovenského národného povstania.



Predseda slovenského parlamentu plánuje koncom júna zorganizovať misiu približne desiatky slovenských podnikateľov do Ruska. Počas nej sa budú môcť prezentovať na pôde ruského ministerstva priemyslu a obchodu a následne navštívia konkrétny región s možnosťami investície.



Danko v stredu (8. 5.) konkretizoval, že sa to týka napríklad sklárskeho priemyslu, strojárstva a tiež automobilového sektora vrátane jeho subdodávateľov.





Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec