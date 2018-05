Deň Európy si pripomínajú východoslovenské metropoly Košice a Prešov

Návštevníci podujatia sa môžu zapojiť do hier na tému EÚ.

Košice/Prešov 4. mája (TASR) - Témou tohtoročného Dňa Európy je Európa v nás. V piatok si symbolické narodeniny Európskej únie (EÚ) počas celého dňa pripomínajú dve východoslovenské metropoly – Košice a Prešov. V centrách oboch miest sa program začal o 9.00 h zábavnými podujatiami a vystúpením interpretov rôznych štýlov a žánrov.



Okoloidúci sa môžu zastaviť pri informačných stánkoch Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, kde získajú podstatné informácie o projektoch podporených z prostriedkov EÚ a možnostiach využitia týchto zdrojov v kontexte rozvoja jednotlivých oblastí a regiónov Európy. Návštevníci sa budú mať možnosť v priebehu dňa stretnúť aj s niektorými našimi europoslancami.



Podujatia pripravili Kancelária EP na Slovensku a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s mestami Košice a Prešov. Dňom Európy si pripomíname zverejnenie Deklarácie Roberta Schumana, ktorá spustila modernú európsku integráciu. Oficiálnym dňom osláv v Európe je 9. máj.



Návštevníci podujatia sa môžu zapojiť do hier na tému EÚ. Organizátori pripravili interaktívne disciplíny a vedomostné súťaže, na účastníkov čakajú zaujímavé ceny a bonusom bude žrebovanie v tombole.







Prešovčania si môžu posedieť pri "Káve s poslancom", na stretnutie ich pozvali poslanci EP Richard Sulík a Ivan Štefanec, ktorí sa popoludní presunú do Košíc. Aj tam si zopakujú stretnutie pri šálke kávy s občanmi, navyše príde medzi nich aj europoslankyňa Monika Smolková.



"Slovensko zaznamenalo od vstupu do Európskej únie nebývalý pokrok v takmer všetkých ukazovateľoch. Bolo to možné najmä vďaka tomu, že Európska únia nám nediktuje, ako sa máme správať, ale je založená na mierovej spolupráci všetkých krajín. Na fungovaní EÚ je stále čo zlepšovať a vidno to aj na východnom Slovensku, kde dotácie pomáhajú nielen rozvoju, ale sa aj strácajú v podozrivých firmách. Je to jedna z vecí, ktorú musíme zmeniť. Ľudia musia vidieť, že EÚ je v prvom rade pre nich. V nasledujúcich rokoch nás preto čaká veľa práce, aby sme Úniu zmenili k lepšiemu," povedal Štefanec.



Na pódiu v Košiciach sa prezentujú stredné školy, kapela Shamrock Redheads a program vyvrcholí koncertom skupiny S Hudbou Vesmírnou.



V Prešove vystupujú domáce základné, umelecké a stredné školy. Diváci si môžu pozrieť tiež pásmo pokusov a zaujímavých poznatkov "Kúzelná Fyzika". Program vyvrcholí hudobným vystúpením formácie Pomaranč a autogramiádou skupiny S Hudbou Vesmírnou.