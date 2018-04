Deň modranských pivníc ponúkne ochutnávky miestnych vín aj špecialít

Návštevníci Dňa modranských pivníc v cene vstupenky okrem degustácie dostanú aj mapku podujatia, katalóg vinárstiev a vín, ako aj možnosť bezplatnej kyvadlovej autobusovej dopravy.

Bratislava/Modra 14. apríla (TASR) – Vkročiť do viac ako 40 vinárstiev, spoznať atmosféru vinohradníckych dvorov i starobylých pivníc a ochutnávať v nich vína aj gastronomické špeciality z malokarpatskej oblasti môžu v sobotu návštevníci Dňa modranských pivníc 2018. O podujatí informujú organizátori z občianskeho združenia (OZ) Víno z Modry na webovej stránke modranskepivnice.sk.



"Jedným z našich charakteristických a zväčša skrytých klenotov sú starobylé modranské pivnice. Napriek tomu, že ich spája vzájomná história aj architektúra, každá z nich je svojská, jedinečná s neopakovateľnou atmosférou. Za vznikom podujatia Deň modranských pivníc stojí práve myšlienka navrátiť strateným klenotom ich zašlú slávu a sprístupniť návštevníkom kúsok nášho kultúrno-technického dedičstva,” priblížilo OZ, podľa ktorého sa prvý ročník podujatia uskutočnil v roku 2004 a odvtedy sa každoročne teší rastúcemu záujmu zo strany návštevníkov aj vinárov. "Do našej akcie sa ročne zapojí okolo 35 pivníc, 40 vinárov a približne 1500 návštevníkov," dodávajú organizátori.



Ako uviedli, návštevníci Dňa modranských pivníc v cene vstupenky okrem degustácie dostanú aj mapku podujatia, katalóg vinárstiev a vín, ako aj možnosť bezplatnej kyvadlovej autobusovej dopravy.



Podujatie, počas ktorého budú prístupné vinárstva z Modry, mestskej časti Kráľová i miestnej časti Harmónia, potrvá od 13. do 22.00 h. Podrobné informácie záujemcovia nájdu na www.modranskepivnice.sk