Deň sprievodcov prinesie bezplatné prehliadky vo viac ako 12 mestách

Podujatia sa začali 17. februára v Bardejove a budú sa končiť 2. marca v Nitre.

Bratislava 19. februára (TASR) – Do Svetového dňa sprievodcov sa bezplatnými prehliadkami zapojí viac ako dvanásť miest Slovenska. Predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) Marián Bilačič na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že novinkou budú prehliadky vo viacerých cudzích jazykoch.



"Tento rok sú to opäť prehliadky nielen miest, ale aj mnohých objektov. Podujatia sa už vlastne začali 17. februára v Bardejove a budú sa končiť 2. marca v Nitre. Teda aj s ohľadom na prázdniny a fašiangové obdobie sa nám tento raz podujatia rozložili na obdobie troch víkendov," priblížil Bilačič s tým, že ide už o 16. ročník. Základným postulátom Svetového dňa sprievodcov pritom podľa neho je, že sprievodcovia jeden deň v roku poskytnú svoje služby zadarmo.



Záujemcovia o prehliadky v Bratislave budú mať možnosť absolvovať aj prehliadky v inom ako slovenskom jazyku. "Hlavný termín, ktorý je v sobotu (23. 2.) o 14. hodine, budeme mať prehliadky Bratislavy v nemčine, angličtine, ruštine, španielčine," dodal predseda SSSCR. V Košiciach budú prehliadky aj v anglickom alebo maďarskom jazyku.



V tomto roku by sa mali zaviesť aj rôzne technologické inovácie. Svetová organizácia cestovného ruchu podľa Bilačiča vyhlásila tento rok za rok digitalizácie. "Existujú aplikácie, ktoré môžu návštevníkom miest prostredníctvom smartfónov umožniť čerpať virtuálny obsah, ale máme napríklad aj prehliadky, ktoré je možné spestriť audiovizuálnymi vstupmi," skonštatoval.



Technológie a digitalizácia sa podľa neho môžu stať veľkým pomocníkom sprievodcov. Na Svetový deň cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. septembra, by už sprievodcovia v Bratislave, ale pravdepodobne aj v iných mestách, mohli mať k dispozícií aj tie najnovšie technológie.