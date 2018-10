Deň záchrany života pripomína, aká dôležitá je resuscitácia

Včasné podanie pomoci je veľmi dôležité, pretože pri zlyhaní dýchania a srdca, teda strate krvného obehu nastáva po piatich minútach poškodenie mozgu.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Slovensko sa tento rok piatykrát pridáva k iniciatíve Európskej resuscitačnej rady (ERC) Deň záchrany života. "Tento program sa snaží zvýšiť povedomie ľudí o tom, čo je kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) a aká je dôležitá," hovorí Jozef Köppl z Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.



Upozornil, že ľudia často prichádzajú o život preto, že okolie nezačne priamo na mieste resuscitovať. Včasné podanie pomoci je veľmi dôležité, pretože pri zlyhaní dýchania a srdca, teda strate krvného obehu nastáva po piatich minútach poškodenie mozgu.



"Najdôležitejšie je nebáť sa poskytnúť prvú pomoc. Nie je to vôbec ťažké," povedala Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Človek, ktorý zavolá na dispečing záchrannej služby (číslo 155, prípadne 112), pretože sa niekto v jeho okolí zranil, dostáva od dispečerov inštrukcie, ako postupovať pri resuscitácii. "Ale ak človek absolvoval kurz prvej pomoci, vyskúšal si techniku stláčania hrudníka na figuríne a podobne, má operátor ľahšiu úlohu, aj sa zvyšuje šanca na prežitie," dopĺňa Krčová. Podľa nej je stále viac ľudí ochotných pomáhať pri záchrane života.



"Samozrejme, obávame sa, či to robíme správne a či ako laici človeku nepoškodíme, preto klobúk dole pred všetkými, ktorí poskytujú prvú pomoc," oceňuje Mariana Hammelová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Podľa nej základné život zachraňujúce úkony ako spriechodnenie dýchacích ciest záklonom hlavy dokážu aj malé deti, ktoré by sa to mali učiť už na základných školách.



"Na Slovensku je zo zákona povinné poskytnúť podľa svojich vedomostí a schopností pomoc človeku v krízovej situácii. Za to, že poskytnete pomoc neprofesionálne, vás nemôže nikto stíhať," vysvetľuje Köppl.



Postup KPR sa podľa odborníkov nedá naučiť z kníh a treba si ho prakticky vyskúšať. Preto v súčasnosti existuje veľa kampaní, ktoré sa snažia, aby ľudia mali väčšiu chuť naučiť sa poskytovať prvú pomoc. Silvia Kostelná zo Slovenského Červeného kríža uviedla, že je veľmi rada, že táto téma sa šíri medzi ľuďmi aj vďaka aktivitám Slovenskej resuscitačnej rady. Podľa nej sa minulý rok zúčastnilo na súťažiach prvej pomoci vyše 700 škôl.



Deň záchrany života podporujú viaceré známe osobnosti, napríklad moderátorky Barbora Rakovská a Miriam Kalisová, spevák Samuel Tomeček či herci Juraj Bača a Michal Kubovčík. Ten je veľkým popularizátorom prvej pomoci najmä medzi mladými ľuďmi, nedávno nahral pieseň KPR spolu s raperom Separom. V nej učia ľudí, ako správne resuscitovať.