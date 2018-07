Deň zahraničných Slovákov sa ponesie v znamení

Za hranicami vlasti si v roku 25. výročia samostatnej slovenskej štátnosti Slováci pripomínajú niekoľkonásobne "osmičkový rok" v jeho pre slovenský národ osudových dopadoch a rozuzleniach 20. storočia.

Bratislava 4. júla (TASR) - Deň zahraničných Slovákov a jeho pripomienka v roku 2018 je obzvlášť špecifická, v historických súvislostiach výročí a udalostí s dejinným významom pre Slovensko a Slovákov doslova jedinečná. Zdôraznil to Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov, ktorý pripadá na 5. júla.



Ako ďalej ÚSŽZ vyzdvihol na svojej webovej stránke, na Slovensku i za hranicami vlasti si v roku 25. výročia samostatnej slovenskej štátnosti pripomíname niekoľkonásobne "osmičkový rok" v jeho pre slovenský národ osudových dopadoch a rozuzleniach 20. storočia. "Zakaždým to boli naši krajania v slovenskom svete, ktorí tieto udalosti dotvárali a ovplyvňovali, v rôznej miere ich aj určovali a v dejinných míľnikoch pre Slovensko sa na nich priamo podieľali," uviedol ÚSŽZ a pokračoval: "100. výročie vzniku 1. Československej republiky, storočnica Pittsburskej dohody, 100. výročie Martinskej deklarácie, 70. výročie februárových udalostí 1948 a následná vlna emigrácie, ako aj 50. výročie augustových udalostí 1968 a ďalší masívny emigračný pohyb Slovákov za hranice domoviny." Ďalej úrad dodal: "Práve z týchto i ďalších dôvodov a pohnútok je tohtoročný 5. júl a Deň zahraničných Slovákov v nadväznosti na pôsobenie a aktivity krajanských spolkov, inštitúcií či jednotlivcov v prostrediach slovenských komunít v zahraničí v kontexte spomínaných výročí ojedinelý."



ÚSŽZ pozval všetkých krajanov na stretnutie vo štvrtok 5. júla tohto roku pri základnom kameni potenciálneho Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Petržalke o 10.00 h.



V roku 2000 práve v Sade Janka Kráľa 5. júla bol osadený krajanmi z Maďarska darovaný 4,5-tonový monument z červeného mramoru z Tardošského lomu. Od toho roku sa tento základný kameň budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva stal stredobodom slovenského krajanského sveta v sviatočný deň Slovákov žijúcich v zahraničí v hlavnom meste spoločnej vlasti, uviedol úrad.



Záujmy zahraničných Slovákov reprezentuje Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.



Svetové združenie Slovákov v zahraničí vzniklo v roku 2002 na základe rozhodnutia delegátov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. SZSZ nadviazalo na integračné úsilie Svetového kongresu Slovákov a podarilo sa mu združiť všetky významné komunity slovenského zahraničia a všetky ich najväčšie spolky. SZSZ je členskou organizáciou združenia Europeans Throughout the World (Európania vo svete) so sídlom v Bruseli.



Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vznikol v roku 2006 na základe zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.



Slováci žijúci v Maďarsku si okolo sviatkov - Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda a Dňa zahraničných Slovákov - pripomínajú Deň Slovákov v Maďarsku. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku pozýva na oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. júla 2018 v Békešskej Čabe. Program dňa sa v tomto roku ponesie v atmosfére jubilea Slovákov v Maďarsku - 300. výročia opätovného osídlenia týchto priestorov Dolnej zeme v Uhorsku Slovákmi.



Poslanci NR SR Zákon o zahraničných Slovákoch upravovali v rokoch 1997 a 2005. Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí č. 474/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Pri výbere Dňa zahraničných Slovákov poslanci zobrali do úvahy aj iný sviatok pripadajúci na 5. júla - Deň sv. Cyrila a Metoda, ktorý je štátnym sviatkom SR.