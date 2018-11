Dermatológovia budú opäť radiť na Trhu kože

Trh kože organizujú v Starej tržnici v Bratislave opäť pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (SDVS).

Bratislava 1. novembra (TASR) - Na Trhu kože si záujemcovia budú môcť skontrolovať materské znamienka dermatoskopom aj poradiť sa s reumatológmi o ultrasonografii kĺbov pri psoriatickej artritíde.



V nedeľu 11. novembra sa po druhý raz koná podujatie Trh kože, na ktorom dermatológovia ponúknu poradenstvo, konzultácie a odborné prednášky, aby zvýšili povedomie o kožných ochoreniach, možnostiach ich liečby a diagnostiky. TASR o tom informovala riaditeľka Trhu kože Lele Zemanová.



Trh kože organizujú v Starej tržnici v Bratislave opäť pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti (SDVS). K dispozícii bude desať verejných a tri diskrétne poradne. Vystrieda sa v nich 26 lekárov.



"Minulý rok využilo návštevu poradní vyše 400 ľudí, a to napriek tomu, že ľudia majú možnosť chodiť celoročne do kožných ambulancií," priblížil prezident SDVS Dušan Buchvald. Uvádza, že v poradniach zachytili aj vážne a doposiaľ neliečené kožné ochorenia.



Zemanová hovorí, že už minulý rok zaznamenali aj u ľudí z regiónov záujem o Trh kože, preto budú odborné prednášky v tomto roku prenášané naživo a vysielané online cez sociálne siete. Ľudia cez ne zároveň môžu klásť otázky priamo do diskusií s lekármi. "Moderované prednášky dermatológov ostanú v archíve a budú slúžiť na ďalšie edukačné aktivity," povedala Zemanová.



Na hlavnom pódiu sa vystriedajú odborné diskusné bloky na témy psoriáza, psoriatická artritída, žihľavka, infekčné ochorenia kože, akné, alergická dermatitída, korektívna dermatológia, ochorenia vlasov, botox a jeho význam v dermatológii a význam a činnosť pacientskych organizácií.



Výťažok z akcie organizátori venujú pacientskym organizáciám, Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR, Bodkáčikovi – združeniu pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR a Občianskemu združeniu pacientov s dermatologickými malignitami.