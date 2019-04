Na behu Devín-Bratislava budú aj bežci informujúci o eurovoľbách

Európsky tím bežecky podporia niektorí poslanci Národnej rady SR, kandidáti v eurovoľbách, zástupcovia viacerých ministerstiev, verejnej správy či inštitúcií EÚ.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Takmer 200 ľudí pobeží v nedeľu (14. 4.) na behu Devín – Bratislava s cieľom priblížiť Slovákom dôležitosť nadchádzajúcich májových volieb do Európskeho parlamentu (EP). Bežci európskeho tímu budú oblečení v modrých tričkách s nápisom Bežím za Európu a hashtagmi #tentorazidemvoliť a #CleanAirEU.



"Vidíme nárast antisystémových radikálnych strán, vidíme dosah fake news, klamstiev a manipulácií na sociálnych sieťach. V médiách vidíme, aký veľký má táto sféra dosah na ovplyvňovanie verejnej mienky," priblížil v relácii Tablet.TV zastupujúci riaditeľ Kancelárie EP na Slovensku Dionýz Hochel.



Poukázal aj na to, že Slovensko vo voľbách do EP v roku 2014 zaznamenalo najnižšiu účasť zo všetkých členských krajín Európskej únie. Tentoraz EP neoslovil nijakú veľkú reklamnú agentúru, ale z vlastných zdrojov organizuje komunikačnú kampaň, ktorú nazval "Tentoraz idem voliť".



Kampaň má podľa jeho slov preniesť informácie o dianí v EP a zvýšiť povedomie o ňom obyvateľom EÚ. Ako Hochel zdôraznil, na Slovensku podľa výskumu eurobarometra sú dve skupiny tzv. "soft abstainers", čiže nerozhodnutých potenciálnych voličov. Tí by išli voliť, ale nájdu si nejakú zámienku, pre ktorú sa napokon na voľbách nezúčastnia.



Do tejto skupiny patria mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov, najmä vysokoškoláci. Zastupujúci riaditeľ Kancelárie EP upozornil, že práve táto skupina najviac profituje z EÚ, napríklad tým, že sa zúčastňuje na výmenných študijných programov, môže používať spoločnú menu, tiež slobodne cestovať a usadiť sa. Druhou skupinou sú živnostníci a podnikatelia. Práve na nich má byť kampaň zameraná.



Európsky tím bežecky podporia niektorí poslanci Národnej rady SR, kandidáti v eurovoľbách, zástupcovia viacerých ministerstiev, verejnej správy, inštitúcií EÚ, diplomatickej komunity, vrátane bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu.



"Účasťou na behu Devín – Bratislava môžeme spojiť zdravý pohyb s hodnotami, ako zdravé ovzdušie či zdravá príroda, ale aj s demokratickou potrebou zdravej EÚ. Keď chceme mať telo v dobrej kondícii, musíme pre to niečo urobiť. To platí, aj keď chceme žiť v zdravom prostredí a v zdravej spoločnosti. Beh môže v tomto byť pekným symbolom."



"Rovnako verím, že tak aktívne, ako pristupujeme k behu Devín - Bratislava, Slováci pristúpia aj k účasti na eurovoľbách 25. mája a pričiníme sa tak spoločne o to, aby sme mali Úniu podľa našich predstáv," priblížil zámer vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.



Bežci tiež podporia dôležitosť kvality ovzdušia a jeho vplyv na naše zdravie. Podľa Európskej environmentálnej agentúry je znečistenie ovzdušia každoročne zodpovedné za viac ako 400 000 predčasných úmrtí v EÚ. Komisia je odhodlaná prispievať k väčšej spolupráci v oblasti čistejšieho ovzdušia a v úzkej spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR organizuje 28. a 29. novembra 2019 druhé fórum EÚ o čistom ovzduší.



Zástupcovia inštitúcií podporujúci tím "Bežím za Európu" budú v Európskom stane počas národného behu. Na podujatí sa zúčastní okrem Hochela či Mika aj zástupca Skupiny Európskej investičnej banky na Slovensku Radoslaw Ossowski-Barbetti. Európsky tím bude bežať s podporou Európskej investičnej banky, EP a Európskej komisie.