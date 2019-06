Deti do 18 rokov by mali mať zakázané chodiť sa opaľovať do solárií

Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (ako dokázaný karcinogén.

Bratislava 5. júna (TASR) - Deti a mladí do 18 rokov by mali mať zakázané chodiť sa opaľovať do komerčných solárií. Zákaz mieni presadiť Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Chcú tak posilniť prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, pričom osoby mladšie ako 18 rokov sa radia medzi rizikovú skupinu. Ich pokožka je totiž tenšia, a teda omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia.



"Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac prispieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu v ďalšej časti života. V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov," približuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



Hlavný hygienik SR Ján Mikas si od úpravy legislatívy sľubuje posilnenie prevencie v oblasti ochrany zdravia mladistvých a tiež zodpovednejší prístup zo strany prevádzkovateľov. „Obmedzenie osobám mladším ako 18 rokov navštevovať komerčné soláriá za účelom opaľovania sa umelým zdrojom UV žiarenia doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá. Prax však ukázala, že opatrenie je nedostatočné," poznamenal Mikas.



Predmetná norma totiž nie je záväzná, s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov. Ak bude zákaz explicitne stanovený v zákone, umožní to podľa hlavného hygienika vymáhanie jeho porušenia.



Návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa zmenami v poskytovaní služieb komerčných solárií zaoberá, bol súčasťou medzirezortného pripomienkového konania a v blízkom čase bude predmetom rokovania vlády SR. Zmeny by mali byť účinné od januára budúceho roka.



Zákaz vstupu do solárií pre osoby mladšie ako 18 rokov platí napríklad v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Nórsku, Kanade či vo vybraných krajinách USA. Používať solárne zariadenia na kozmetické účely neodporúča napríklad ani Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či Európsky kódex proti rakovine.