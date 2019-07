Deti treba mať na kúpalisku stále pod dozorom, aj keď je tam plavčík

Zbystriť pozornosť by mali rodičia hlavne vtedy, keď nastane ticho. Deti sú totiž pri vode zväčša hlučné.

Bratislava 3. júla (TASR) – Rodičia by sa na kúpalisku nemali spoliehať iba na pozornosť plavčíka či iných ľudí. V prípade, že sa potrebujú vzdialiť od detí, mali by zabezpečiť dozor inou dospelou osobou. V súvislosti s prebiehajúcou kúpacou sezónou na to upozornila odborníčka z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Zuzana Valovičová.



"Zvykať na vodu by si malo dieťa už v nízkom veku, čo najskôr ho treba učiť aj plávať, pretože aj začiatočník má lepšiu šancu udržať sa nad hladinou, kým sa k nemu dostane pomoc," skonštatovala odborníčka. "Užitočné je aj používanie kúpacích pomôcok – kolies alebo rukávnikov, ktorých kvalitu by mal dospelý vyskúšať minimálne večer pred používaním," odporučila ďalej Valovičová. Záchranná vesta či rukávniky sú podľa nej nevyhnutnosťou pri pobyte na loďke, nafukovacom matraci či šliapacom bicykli.



Zbystriť pozornosť by mali rodičia hlavne vtedy, keď nastane ticho. Deti sú totiž pri vode zväčša hlučné. Topiaci človek nevolá o pomoc, až na výnimky to nie je v jeho situácii fyziologicky možné, vysvetlila Valovičová. Hlavu má nízko vo vode, ústa otvorené a na úrovni vodnej hladiny. Oči sú sklenené, prázdne, prípadne zatvorené. Topiaci lapá po dychu, snaží sa otočiť na chrbát a plávať istým smerom.



Ak dieťa nedýcha, okamžite treba začať s oživovaním. "Činnosť srdca obnovíte stláčaním hrudníka v jeho strede rýchlosťou viac ako stokrát za minútu jednou alebo dvoma dlaňami. U detí stláčame do jednej tretiny hrudníka, u dospelých štyri až päť centimetrov. Masáž srdca dopĺňame dýchaním z úst do úst v pomere 30 ku dvom, až kým oživovaný nezačne dýchať."