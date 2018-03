Deti z detských domovov treba viesť k odpusteniu, zhodli sa odborníci

Počet dospelých mladých ľudí, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova každoročne stúpa. Odborníci sa zhodli na tom, že proces odpustenia nie je jednoduchý.

Liptovský Mikuláš 23. marca (TASR) – Odborníci z oblasti psychológie, sociálnej práce i vzdelávania diskutovali 22.- 23. marca na konferencii v Liptovskom Mikuláši o tom, aké dôležité je viesť deti z detských domovov k odpusteniu rodičom za to, že ich opustili. Konferencia s názvom "Ako viesť deti k odpusteniu" bola súčasťou projektu Podpora duševného zdravia u detí, ktorý realizovala spoločnosť Úsmev ako dar s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR. TASR o tom informovala Magdaléna Koreny z SKPR Strategies.



Počet dospelých mladých ľudí, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova každoročne stúpa. Odborníci sa zhodli na tom, že proces odpustenia nie je jednoduchý, ale je dôležitý pre to, aby bol človek spokojnejší a šťastnejší. "Odpustenie nie je emócia, je to rozhodnutie a mnoho ľudí sa mu vyhýba. Následkom toho však pociťujú nedôveru, nie sú schopní riešiť konflikty či nadväzovať vzťahy a často bývajú chorí psychicky alebo aj fyzicky. Najviac si ubližuje ten, kto neodpustí," myslí si sociálna pracovníčka orientujúca sa na rómsku komunitu v Banskej Bystrici Jolana Nátherová.



Na konferencii vystúpil aj riaditeľ Detského domova Necpaly Ladislav Adamovič, ktorý je bývalý "domovák". "Privítal som, že sa začíname verejne zaoberať s témou odpustenia, na druhej strane si však uvedomujem jej intimitu. Nájsť správny čas, kedy zranené dieťa máme viesť k odpusteniu, si vyžaduje veľkú dávku pochopenia a osobného záujmu o dieťa," povedal.



Pre verejnosť bolo vo štvrtok (22. 3.) pripravené podujatie "Večer odpustenia a zmierenia" v Ružomberku, na ktorom vystúpili hudobní hostia ako rómska chválová skupina F6, ESPÉ – Július Slovák či Lamačské chvály. O svoje svedectvá sa podelili rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa, spevák Paľo Drapák či bývalý "domovák" Atilla Szajkó, autor hymny detí z detských domovov.



Úsmev ako dar sa už 35 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov a poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú preto, aby deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali podporu.