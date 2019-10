Deti z domovov bodovali na medzinárodných športových hrách

Bratislava 21. októbra (TASR) - Deťom z Centier detí a rodiny sa podarilo z Medzinárodných športových hier pre deti priniesť medailu z každej kategórie. Dvanástim deťom odovzdal na pondelkovom slávnostnom oceňovaní minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) ďakovné listy za úspešné reprezentovanie Slovenska.



„Najdôležitejším zámerom je, aby sa deti v detských domovoch nenudili, nesedeli pri počítači, televízore, ale aby zmysluplne trávili voľný čas. Sám som mal možnosť sa pred časom presvedčiť, že v detských domovoch máme nielen šikovné, ale aj múdre deti, ktoré majú vytýčený cieľ, ktorý chcú naplniť, a pokiaľ im to okolnosti umožnia, pevne verím, že ho aj naplnia,“ povedal minister.



Pri odovzdávaní ocenil nielen detských reprezentantov, ale aj prácu trénerov, pedagogických pracovníkov a zástupcov Fóra riaditeľov a zamestnancov detských domovov a spoločnosti Úsmev ako dar. „Je to bezpochyby ich zásluha a za to im úprimne ďakujem. Podpora detí na Slovensku je dôležitou úlohou pre štát a všetkých, ktorí sú v tejto oblasti zainteresovaní. Sme si vedomí toho, že akú starostlivosť vynaložíme my dnes, tak takú budeme mať vrátenú v budúcnosti, keď budú tieto deti dospelé, keď vymenia našu generáciu,“ dodal.



Celkovo sa na hrách zúčastnilo 29 športovcov zo 17 centier zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rumunska. V atletike Slováci získali prvé miesto. Vo volejbale a v stolnom tenise sa umiestnili na druhom mieste a vo futbale získali bronz.