Deti zo slovenského autobusu sa po havárii v Maďarsku vrátili domov

Bratislava 13. júna (TASR) - Deti zo slovenského autobusu, ktorý havaroval v Maďarsku, sa vrátili domov, v ceste do Čiernej hory nepokračovali. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Vo štvrtok by mali previezť aj posledného zraneného.priblížil rezort vnútra.Na Slovensku je podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR aj desať z jedenástich zranených Slovákov.povedal vo štvrtok riaditeľ konzulárneho odboru rezortu diplomacie Martin Bezák s tým, že aktuálne je hospitalizovaný v nemocnici v Miškovci.Slovenských a maďarské orgány komunikovali podľa jeho slov prevažne cez úrad policajného pridelenca so sídlom v Budapešti, prípadom sa zaoberal aj konzulárny úsek slovenského veľvyslanectva v Budapešti a Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe.Rezort vnútra doplnil, že zložky ministerstva ponúkli maďarským záchranným zložkám okamžite pomoc. "doplnilo MV.V autobuse sa zranilo deväť detí ľahšie a dvaja dospelí, z ktorých jeden sa zranil vážnejšie. Zranených previezli záchranári do župnej nemocnice v Miškovci. Celkovo sa v ňom nachádzalo 35 detí, traja dospelí a dvaja šoféri, autobus smeroval do Čiernej Hory.Ľahšie zranenia utrpeli aj dvaja z troch cestujúcich v osobnom aute, medzi nimi bolo aj jedno dieťa.K nehode došlo v stredu (12. 6.) krátko pred 17.00 h na hlavnej ceste 37 v blízkosti mesta Miškovec v Maďarsku. Vodič osobného auta s maďarským občianstvom mal podľa doterajších informácii prejsť do protismeru. Vodič autobusu v snahe vyhnúť sa zrážke zišiel z cesty a prevrátil sa. Na mieste zasahovala maďarská polícia, hasiči a záchranná zdravotná služba, pri zásahu bol použitý aj vrtuľník.