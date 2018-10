Diplomati dobicyklovali do Bratislavy: Odovzdali predsedníctvo v OBSE

Zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri OBSE Katarína Žáková prezradila, že cyklistické podujatie vzniklo spoluprácou viacerých stálych misií pri OBSE vo Viedni

Bratislava 6. októbra (TASR) – Desiatky diplomatov z 22 krajín sveta prišli na bicykloch v sobotu z Viedne do Bratislavy po dunajskej cyklotrase, aby symbolicky odovzdali Slovensku predsedníctvo nad Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Tá je v súčasnosti s 57 účastníckymi krajinami najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou na svete.



"Motívom celej akcie je ukázať, že svet je síce komplikovaný, ale ľudia ho chcú robiť lepším. Aj tí, ktorí sú v tejto organizácii," uviedol pre TASR stály predstaviteľ SR pri OBSE vo Viedni Radomír Boháč. Diplomat vysvetlil, že v OBSE riešia nielen problém Ukrajiny, ale aj väčšinu konfliktov "v obrovskom priestore medzi Vancouverom a Vladivostokom". Podľa Boháča je tento priestor plný rôznych kultúr, politík, s rôznymi stupňami demokracie, ktorý združuje 3,5 miliardy ľudí.



Boháč mieni, že aj takéto podujatia, akým bolo to sobotné, vedia priblížiť ľudskú stránku organizácie, ktorá má váhu vo svete. Načrtol aj to, ako chce Slovensko riadiť OBSE počas budúceho roka. "Budeme to chcieť robiť iným spôsobom, ako to robili tí pred nami. Náš akcent bude na človeka, aby sa cítil bezpečnejšie. Je menej hoaxov, menej teroristických hrozieb. To je ten zámer, ktorý chceme dokázať za 12 mesiacov," vysvetlil.



Cyklistov z radov diplomatov vrátane desiatich veľvyslancov a stálych predstaviteľov pri nákupnom centre na nábreží Dunaja privítal aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel a riaditeľ odboru OBSE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Róbert Kirnág.



Zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri OBSE Katarína Žáková prezradila, že cyklistické podujatie vzniklo spoluprácou viacerých stálych misií pri OBSE vo Viedni. "Je to vynikajúca príležitosť, ako prepojiť Viedeň s Bratislavou aj kvôli fyzickej blízkosti," uviedla. Žáková pochválila aj "dobrú možnosť teambuildingu", pretože denne predstavitelia OBSE riešia problémy, kde sa podľa jej slov "hádajú o malé slovíčka", či "vyvracajú názory a tvrdenia". "Pri takomto ťažkom boji proti silnému protivetru nás to aj stmelilo a pomohlo nám to, aby sme lepšie dokázali diskutovať a prijímať také rozhodnutia, ktoré pomôžu všetkým v OBSE," povedala pre TASR.



Cyklisti vyštartovali z Viedne ešte v doobedňajších hodinách. Prvú zastávku si spravili v "stane Strednej Ázie", kde na nich čakalo stredoázijské občerstvenie z krajín, ako Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkmenistan a Uzbekistan. Druhá zastávka ich čakala pri zámku Eckartsau. Tu mali prichystanú tému "Rakúsko, ktoré spája". Tretiu zastávku s názvom "Prepojme sa viac" si vychutnali účastníci v pohraničnom mestečku Hainburg.



Podujatie organizovali stála misia Kazašskej republiky pri OBSE so slovenskou stranou ako budúcou predsedníckou krajinou OBSE, súčasným talianskym predsedníctvom OBSE, predošlým rakúskym predsedníctvom, Sekretariátom OBSE s podporou ďalších stálych misií.